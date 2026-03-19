Vladimir Putinia arvostellut lakimies vietiin psykiatriseen sairaalaan

Venäläinen Kreml-lojalisti Ilja Remeslo on toimitettu psykiatriseen sairaalaan sen jälkeen, kun Remeslo yllättäen arvosteli Telegram-kanavallaan rajusti presidentti Vladimir Putinia.

Verkkouutiset kertoi purkauksesta eilen. Remeslo muun muassa kutsui Putinia sotarikolliseksi ja sanoi, että tämä tulisi viedä oikeuden eteen.

Lakimies ja bloggaaja Remeslo on nyt sijoitettu Pietarin Skvortsov–Stepanovin psykiatrisen sairaalan nro 3:een, kertovat Baza-kanava ja Fontanka-media. Sairaalaa käytettiin neuvostoaikana ”rangaistuspsykiatriaan”, eli sinne sijoitettiin toisinajattelijoita.

Myös nyky-Venäjällä klinikkaa käytetään samaan tarkoitukseen, Agentsvo-media kertoo. Remeslo asuu Pietarissa.

Remeslo on tiettävästi sairaala nro 3:n 16. osastolla. Kyseinen osasto on Bazan mukaan erikoistunut miesten hoitoon, joilla ”mielenterveyden häiriön oireet ilmenevät ensimmäistä kertaa”.

Fontankan mukaan sairaalan neuvonnassa on sanottu, että Ilja Remeslo -nimiselle potilaalle voidaan toimittaa paketti. Telegramissa Remeslo oli viimeksi paikalla 18. maaliskuuta kello 23.37.

Skvortsov–Stepanovin sairaala on perustettu vuonna 1870, laitoksen verkkosivuilla kerrotaan. Neuvostohistorioitsija Georgi Tšernjavski luki sen tunnetuimpien “psykiatristen vankiloiden ja psykiatrisia osastoja sisältäneiden vankiloiden” joukkoon.

Vuonna 2023 sairaalaan sijoitettiin pietarilainen Viktoria Petrova, joka oli 2022 julkaissut sosiaalisessa mediassa sodanvastaisia kirjoituksia. Naisen asianajajan mukaan Petrova koki kidutusta sairaalassa.

Remeslo on vuosia ollut Putinin tukija ja hallinnon luotettu, joka on kärkkäästi käynyt itsenäisiä journalisteja, bloggaajia ja opposition edustajia vastaan, ja edustanut hallintoviranomaisia oikeudessa. Tiistaina hän kuitenkin julkaisi videon otsikolla ”Viisi syytä miksi lopetin Vladimir Putinin tukemisen”.

Hän syytti, ettei Putin ole legitiimi Venäjän presidentti, ja että tämä on johtanut maan epäonnistuneeseen sotaan Ukrainassa. Remeslo jatkoi Putinin yli kahden vuosikymmenen valtakauden osoittavan, että ”absoluuttinen valta turmelee”, ja vaati tätä väistymään.

Remeslo myös sanoi olevansa valmis julkaisustaan koituviin seurauksiin kuten mahdolliseen oikeudenkäyntiin.

