Kremlin tukija hyökkää Vladimir Putinia vastaan – vaatii oikeuteen sotarikoksista

Kreml-mielisenä tunnettu lakimies ja bloggaaja Ilja Remeslo on postannut videovuodatuksen Venäjän presidentti Vladimir Putinista Telegram-kanavallaan, jolla on 90000 seuraajaa.

Remeslo on vuosia ollut Putinin tukija ja hallinnon luotettu, joka on kärkkäästi käynyt itsenäisiä journalisteja, bloggaajia ja opposition edustajia vastaan.

Myöhään tiistai-iltana hän teki kuitenkin jotain täysin ennenkuulumatonta, kun julkaisi videon otsikolla ”Viisi syytä miksi lopetin Vladimir Putinin tukemisen”.

Remeslo syyttää, ettei Putin ole legitiimi Venäjän presidentti, ja että tämä on johtanut maan epäonnistuneeseen sotaan Ukrainassa, joka on aiheuttanut miljoonia uhreja ja romahduttanut talouden. Hän katsoo Putinin yli kahden vuosikymmenen valtakauden osoittavan, että ”absoluuttinen valta turmelee”, ja vaatii tätä väistymään.

Julkaisu sai venäläisen some-yhteisön kuohahtamaan. Se herätti kysymyksiä siitä, miten kova lojalisti voi vaihtaa kurssia niin äkisti, ja onko se edes aitoa.

Kotoaan Pietarista tavoitettu Remeslo vakuutti kuitenkin brittilehti The Guardianille seisovansa sanojensa takana.

– Putinin pitäisi erota ja hänen tulisi saattaa oikeuteen sotarikollisena. Hänen henkilöönsä keskittynyt ja korruptoitunut järjestelmänsä on tuomittu romahtamaan, Remeslo sanoi.

Hän jatkoi, että armeija ei etene Ukrainassa ja tappiot ovat valtavia.

– Taistelemme hyvin pienistä alueista, jotka eivät lopulta tuo Venäjälle mitään.

Remeslo arvosteli myös Putinin autoritaarista hallintoa, maan talouden tilaa ja Moskovan viime aikaisia toimia internetin rajoittamiseksi.

– Tämä mies on tuhonnut kaiken, mihin on koskenut. Maa kirjaimellisesti on hajoamassa, Remeslo sanoi.

Harvinainen irtiotto

Vaikka sotamyönteiset ”Z-bloggaajat” ovat ajoittain arvostelleet Venäjän sotilasjohtoa, Putinin suoraa kritiikkiä ei maassa juuri kuule. Tutkija Ivan Filippovin mukaan Remeslon ulostulo rikkoo pitkään vallinneen tabun.

– Tämä on täysin ennennäkemätöntä, Filippov toteaa Guardianille.

Remeslo, joka on entinen Venäjän julkisen neuvoston – Kremlin ohjaaman neuvoa-antavan elimen – jäsen, on pitkään käyttänyt oikeudellista osaamistaan hallinnon kriitikoiden maalittamiseen ja mustamaalaamiseen oikeudessa ja verkossa. Hän esiintyi myös oikeussaleissa eri puolilla maata todistamassa edesmennyttä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnya vastaan.

Äkkikäännös herätti heti epäilyjä. Osa arveli tilin joutuneen hakkeroiduksi, mutta Remeslo kumosi tämän julkaisemalla uuden videon. Toiset pitivät tapausta mahdollisena Kremlin lavastuksena, jonka tarkoitus olisi saada kiinni toisinajattelijoita.

Remeslo kiisti väitteet.

– Mikään tästä ei ole lavastettua. Sanon vain totuuden.

Hänen mukaansa päätös kypsyi vähitellen.

– Putin ei ole enää ”yksi meistä”. Hänen intressinsä ovat täysin vieraita sekä Venäjälle että minulle, Remeslo sanoi ja kertoi monen yhteisössä jakavan hänen ajatuksensa.

Remeslon mukaan hänen kontaktinsa turvallisuuspalveluissa ovat kehottaneet häntä poistamaan postauksensa, mikä kertoo ”järjestelmän paniikista”.

Navalnyin läheinen liittolainen ja Remeslon pitkäaikainen kohde Leonid Volkov arvioi, että Remeslon kommentit menivät paljon pidemmälle kuin mitä Kreml lavastaisi. Volkovin mukaan Remeslo ylitti ”monta punaista linjaa”.

Silti on vaikea uskoa, että tässä olisi kyse henkilökohtaisesta rohkeudesta tai aloitteesta, hän jatkoi. Volkov sanoi Telegramissa, että kyse voi olla myös Remeslon valmistautumisesta duuman vaaleihin jonkin pienpuolueen edustajana.

– Ilja Remeslo ei koskaan tee mitään ilmaiseksi, eikä ilman hyväksyntää. Älkää siis olko huolissanne hänen puolestaan, häntä ei panna vankilaan, Volkov kuittasi.

Poliittisesti herkkä hetki

Remeslon ulostulo osuu aikaan, jolloin Venäjällä on nähty poikkeuksellista arvostelua myös hallinnon tukijoiden keskuudessa muun muassa internetkatkojen ja sodan pitkittymisen vuoksi. Mielipidemittausten mukaan väsymys sotaan on kasvussa.

Asiantuntijat arvioivat silti Putinin valtajärjestelmän olevan edelleen vakaa ja tiukasti kontrollissa.

Remeslo myöntää riskit ja kertoo olevansa valmis seurauksiin, jopa oikeudenkäyntiin.

– Nyt on aika katkaista tämä katala noidankehä.

Hän sanoi IStoriesin mukaan olevansa varma, että hänen julkaisunsa näytetään Putinille henkilökohtaisesti, koska presidentinhallinto sekä lainvalvontaviranomaiset ”tuntevat hänet hyvin”.