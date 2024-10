Vladimir Putin yllätti – ”Näin hän oikeasti ajattelee”

Venäjän diktaattori Vladimir Putin yllätti BRICS-kokouksen mediatilaisuuden kommenteillaan. Putin vastasi kipakasti Britannian yleisradio BBC:n Venäjän kirjeenvaihtajan kysymykseen Ukrainan sodan syistä ja tuli samalla tarjoilleeksi asiantuntijoiden mukaan välähdyksen todellisesta ajattelustaan.

BBC:n Steve Rosenberg ihmetteli tiedotustilaisuudessa, miten Kreml on perustellut sotaa turvallisuudella ja huomautti Putinille muun muassa, ettei Venäjälle kohdistunut lennokki-iskuja tai tulitusta eikä Venäjän alueita miehitetty ennen kuin Moskova aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Putin ei pysynyt vastauksessaan Kremlin tavallisessa propagandalinjassa. Hän aloitti tilittämällä Venäjän tilanteen olleen ennen sotaa vielä nykyistä huonompi.

– Tilanne oli sellainen, että länsi vastasi jatkuviin ja sitkeisiin ehdotuksiimme yhteyksien ja suhteiden luomisesta länsimaiden kanssa näyttämällä meille aina kaapin paikan. Voin sanoa tämän ehdottomalla varmuudella. Kaikki näytti päällepäin ystävälliseltä, mutta periaatteessa meille näytettiin aina kaapin paikka, Putin avautui.

Tämän jälkeen Putin palasi toistelemaan tuttuja venäläisväitteitä Naton laajenemisesta.

Kommentti on herättänyt laajaa huomiota Venäjä-seuraajien parissa. Moni asiantuntija on pitänyt diktaattorin purkausta varsin paljastavana.

Yhdysvaltain Syracusen yliopiston professori ja Venäjä-kirjailija Brian Taylor toteaakin X:ssä tapauksen olevan jälleen yksi esimerkki siitä, miten tärkeää on seurata johtajien ajattelua ja tunteita etenkin diktatuureissa, joissa pidäkkeitä toimille on varsin vähän.

Taylor viittaa Putinia vuosikausia seuranneen venäläistoimittaja Andrei Kolesnikovin analyysiin.

– Tämä kertoo tarkasti, mitä Putin oikeasti ajattelee – tämä on hänen ajattelunsa syvintä ydintä, Kolesnikov totesi Kommersantissa.

Venäläistoimittaja oli kuitenkin yllättynyt siitä, että diktaattori sanoi näin julkisesti toimittajien edessä.

Samoilla linjoilla on esimerkiksi Toronton yliopiston professori Seva Gunitski.

– Tämä argumentti koskee ylpeyttä. Putin sanoo sodan olevan oikeutettu, koska länsi ei kunnioittanut Venäjää tarpeeksi, hän taivastelee.

