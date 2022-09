Vladimir Putin: Vastahyökkäys ei muuta suunnitelmiamme

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Ukrainan vastahyökkäys ei muuta venäläisten ”erikoisoperaation” suunnitelmia. Presidentti puhui asiasta tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Ukrainan aloittama vastahyökkäys on edennyt hyvin, jonka seurauksena venäläiset joukot ovat joutuneet perääntymään miehittämiltään alueilta. Putinin mukaan Venäjän tavoitteena on edelleen Donbasin täydellinen ”vapauttaminen”, joka jatkuu Ukrainan armeijan vastahyökkäyksestä huolimatta.

Perjantaina pitämässään puheessa Putin myös vihjaili, ettei Venäjä ole tähän saakka taistellut täysin voimin.

– Emme taistele täydellä armeijalla, taistelemme vain osalla Venäjän armeijaa. Siksi emme kiirehdi tässä asiassa, Putin sanoi.

Venäjä kutsuu edelleen Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä ”erikoisoperaatioksi” eikä virallisesti myönnä tilannetta sodaksi.

Putin on the war: “The plan is not subject to change… Main goal is the full liberation of the Donbas, this work continues despite the attempts at counteroffensives of the Ukrainian army” 1/2 pic.twitter.com/w0dKuNoEtK

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) September 16, 2022