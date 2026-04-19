Venäjä tuomitsi ukrainalaisen sotavangin 15 vuodeksi vankilaan

Venäläinen sotilastuomioistuin on tuominnut ukrainalaisen sotilaan 15 vuoden vankeusrangaistukseen syytettynä Kurskin alueelle tehdyn hyökkäyksen yhteydessä tapahtuneista teoista, kertoo The Kyiv Independent.

Sotilastuomioistuimen mukaan 46-vuotias Andrii Hrynchyshyn suorittaa rangaistuksestaan viisi ensimmäistä vuotta vankilassa, minkä jälkeen hänet siirretään korkean turvallisuustason vankilaan.

Venäläisten viranomaisten mukaan Hrynchyshyniä syytettiin siitä, että hän osallistui ryhmän toimintaan, jota kuvataan “terroriteoksi”. Viranomaisten mukaan hän ylitti Venäjän rajan Kurskin alueella 14. helmikuuta 2025 aseistautuneena AK-74-rynnäkkökiväärillä ja kranaateilla.

Tutkinnan mukaan hän osallistui myös aseelliseen toimintaan sekä Gujevon kylän haltuunottoon Sudžan alueella. Hänet otettiin kiinni 9. huhtikuuta 2025.

Tapaus liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa Venäjällä on nostettu syytteitä ukrainalaisia sotavankeja vastaan. Kokonaisuus kytkeytyy Ukrainan elokuussa 2024 käynnistämään sotilasoperaatioon Kurskin alueella. Venäläisten viranomaisten mukaan ukrainalaisjoukot etenivät tuolloin jopa noin 1 300 neliökilometrin alueelle Venäjän puolella.

Venäjä käynnisti myöhemmin vastatoimia ja vahvisti joukkojaan myös ulkomaisilla sotilailla, minkä jälkeen ukrainalaisjoukot vetäytyivät alueelta.

Ukraina ja useat kansainväliset toimijat ovat arvostelleet vastaavia oikeusprosesseja muun muassa kansainvälisen oikeuden vastaisiksi. Kritiikki keskittyy puutteisiin oikeudenmukaisessa kohtelussa, minkä lisäksi on esitetty huoli ukrainalaisten sotavankien kohtelusta Venäjällä.