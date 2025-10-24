”Vladimir Putin sinnittelee viimeiseen asti ennen romahdusta” – sanktiot purevat

Asiantuntijat ja kommentaattorit uskovat Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden purevan Venäjän talouteen.

– Asiat etenevät oikeaan suuntaan. Korostan kuitenkin, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin yrittää sinnitellä viimeiseen hetkeen asti ennen Venäjän romahdusta. Hän ei aio tehdä kompromisseja päivääkään aiemmin, joten tätä painetta on jatkettava, toteaa McGill-yliopiston apulaisprofessori Maria Popova X-palvelussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto asetti keskiviikkona pakotteita Venäjän kahdelle suurimmalle öljy-yhtiöille eli Rosneftille ja Lukoilille, jotka rahoittavat Kremlin sotakonetta.

Donald Trump ilmoitti aiemmin peruvansa Budapestiin valmistellun huippukokouksen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa, koska Venäjä ei ole suostunut tinkimään kovista vaatimuksistaan Ukrainalle. Yhdysvallat kehottaa Kremliä suostumaan välittömään tulitaukoon Ukrainassa.

Euroopan unioni ilmoitti samanaikaisesti uusista pakotteista, jotka oli koordinoitu yhdessä Valkoisen talon kanssa. Niihin sisältyy kielto venäläisen nesteytetyn maakaasun tuonnille.

Venäläisten öljy-yhtiöiden Lukoilin ja Rosneftin osakkeiden kerrotaan osittain romahtaneen Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vuoksi.

– Putinin mukaan USAn ja EUn sanktiot eivät vaikuta mitenkään Venäjän talouteen. Tämä on sitten varmaan ihan vain normaalia kausivaihtelua, lohkaisee europarlamentaarikko (kok./EPP), kenraalimajuri evp. Pekka Toveri X-palvelussa.

Toverille kuitenkin huomautetaan X-ketjussa, että viimeisin kurssimuutos ei kerro koko totuutta ja sitä pitää tarkastella pidemmällä aikajänteellä.

Rosneftin osake on pudonnut vuoden alusta noin 35 prosenttia ja Lukoilin osake noin 20 prosenttia.

Jos tarkastellaan kehitystä viimeisen vuoden aikana, ovat molemmat osakkeet laskeneet noin 17 prosenttia.

Öljynviejämaiden järjestö Opecin kerrotaan olevan valmis tarvittaessa lisäämään tuotantoa markkinavajeen korjaamiseksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti uusia pakotteita venäläisille öljyjäteille.

– Heh… saattaa alkaa USAn sanktiot purra mukavasti Venäjää, samalla kun Putinin toiveet öljyn hinnan noususta häviävät kuin tuhka tuuleen, Toveri sanoo.

Yhdysvaltain uudet pakotteet eristävät venäläisyhtiöt Yhdysvaltain pankkijärjestelmästä ja rahoituslaitoksista eli käytännössä estävät niitä käyttämästä dollaria valuuttanaan.

Pakotteiden rikkojia eli esimerkiksi ulkomaisia rahoituslaitoksia vastaan voidaan määrätä ankaria rangaistuksia, ja yksityishenkilöille voidaan asettaa syytteitä.

Kaiken lisäksi Venäjällä kärsitään laajasta polttoainepulasta. Ukrainan asevoimien lukuisat lennokki- ja ohjusiskut Venäjän öljynjalostamoihin on johtanut polttoainejakelun keskeytyksiin ja pitkiin autojonoihin huoltoasemilla.

Euroopassa myös vahvistetaan koko ajan toimia Venäjän niin sanottua varjolaivastoa vastaan. Kreml hankkii tuloja varjolaivastonsa avulla rahoittaakseen sodankäyntiään Ukrainassa.

Rutte doing his Trump whisperer job competently. Things moving in the right direction.

I'll just emphasize that Pu will try to hold out till the last moment before Ru collapse. He won't compromise a day earlier and therefore this pressure will have to be sustained. https://t.co/3BPNYPcqRw — Maria Popova 🇨🇦 (@PopovaProf) October 23, 2025

Putinin mukaan USAn ja EUn sanktiot eivät vaikuta mitenkään Venäjän talouteen. Tämä on sitten varmaan ihan vain normaalia kausivaihtelua… https://t.co/xgpQLfT8kf — Pekka Toveri (@PToveri) October 23, 2025