”Vladimir Putin poistuu viimeistään, kun menettää Krimin”

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll arvioi, että Krimin menettäminen koituisi Venäjän presidentti Vladimir Putinin kohtaloksi.

– Jo nyt voi Ukrainan sodan arvioida Putinin merkittäväksi virheeksi ja Venäjän historialliseksi epäonnistumiseksi. Tätä ei Kreml myönnä vaan lisää kierroksia tappiokierteessä.

– Venäjä ei poistu Ukrainasta ennen kuin Putin Kremlistä, ja Putin poistuu viimeistään, kun menettää Krimin, Limnéll toteaa Twitterissä.

Insitute for the Study of War -ajatushautomon katsauksen mukaan Venäjä tuhlaa voimavarojaan Itä-Ukrainassa Bahmutissa. Se voi avata Ukrainan armeijalle mahdollisuuksia muilla rintamilla.

– Venäjän hyökkäykset Bahmutin ympäristössä kuluttavat merkittävän osan Venäjän käytettävissä olevasta taisteluvoimasta, mikä voi mahdollisesti helpottaa Ukrainan vastahyökkäysten jatkumista muualla, ajatushautomo toteaa.