”Vladimir Putin on hullu” – Kremlin toimet herättävät närää Kiinassa

Kiinan hallituksen kerrotaan valmistelevan merkittävää muutosta maan ulko- ja talouspoliittiseen linjaan.

Financial Times -lehden haastattelemien hallintolähteiden mukaan tavoitteena on kohentaa viime vuosina tulehtuneita diplomaattisia suhteita ja vahvistaa koronapandemiasta kärsinyttä taloutta.

Kiinaa tämänhetkisiä taloudellisia, sosiaalisia ja ulkopoliittisia paineita kuvaillaan kriittisiksi. Hallintoa huolettaa maan kasvava eristyneisyys, minkä vuoksi suhteita länsimaihin pyritään jälleen lämmittämään.

Kiinan kannalta Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat muodostuneet yhä kiusallisemmiksi.

– Venäjän horjuva sotamenestys Ukrainassa on vähentänyt merkittävästi sitä hyötyä, jota Peking saa kahdenvälisistä suhteista Moskovan kanssa, Chatham House -ajatuspajan Kiina-asiantuntija Yu Jie sanoo.

Useat hallintolähteet kertovat yksityiskeskusteluissa FT:n kanssa halusta ottaa etäisyyttä Venäjään. Viestiä on välitetty eurooppalaisille diplomaateille. Osa kiinalaislähteistä arvostelee Kremliä kovin sanoin.

– [Vladimir] Putin on hullu. Hyökkäyksestä päätti hyvin pieni piiri. Kiinan ei pitäisi vain seurata Venäjää, eräs nimettömänä pysyvä hallintolähde toteaa.

Venäjän mahdollisuuksiin menestyä Ukrainan sodassa suhtaudutaan yhä suuremmalla varauksella. Kiinan johdossa uskotaan Venäjän menettävän konfliktin seurauksena suurvalta-asemansa ja samalla myös taloudellista ja diplomaattista voimaansa.

FT:n mukaan viisi hallintolähdettä on vahvistanut eri yhteyksissä viimeisten yhdeksän kuukauden aikana, ettei Moskova antanut Pekingille ennakkotietoa täysimittaisesta hyökkäyksestä.

“Putin is crazy,” says one Chinese official, who declined to be identified. “The invasion decision was made by a very small group of people. China shouldn’t simply follow Russia.” https://t.co/vIaLOwfFcb

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) January 10, 2023