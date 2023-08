Vladimir Putin kommentoi videolla Wagner-johtajan kuolemaa – ”Tutkinta vie aikaa”

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut eilistä lentoturmaa ja siinä kuollutta Jevgeni Prigozhinia. Video puheesta on ilmestynyt sosiaaliseen mediaan.

Putin pahoittelee tragediaa videolla. Hän kertoo tunteneensa Prigozhinin jo 1990-luvulta.

Hänen mukaansa Wagner-johtaja oli lahjakas liikemies. Nyt Putinin mukaan pitää odottaa, mitä tutkinta tulee kertomaan lentoturmasta, mutta onnettomuuden asiantunteva tutkiminen vie aikaa.

⚡️Full video of the Putin’s speech about yesterday's plane crash, Wagner and Yevgeny Prigozhin pic.twitter.com/oLkbUkl1mj

— War Monitor (@WarMonitors) August 24, 2023