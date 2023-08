Jevgeni Prigozhinin ruumis väitetysti tunnistettu – näin kommentoivat tavalliset venäläiset

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin ruumis on väitetysti tunnistettu eilisen lentokoneen maahansyöksyn jälkeen. Kyiv Postin mukaan venäläismedia on nyt vahvistanut, että Prigozhinin ruumis on tunnistettu luotettavasti.

Myös Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko kertoo, että menehtynyt palkkasotilasarmeijan johtaja ja ”Putinin kokki” on tunnistettu ruumishuoneella.

– Selvä merkki on puuttunut sormi.

Tietojen mukaan Prigozhinilta puuttui osa sormesta vasemmassa kädessä.

Tavalliset venäläiset ovat spekuloineet omilla sosiaalisen median kanavillaan, mikä oli surman motiivi ja kuka tai ketkä olivat sen taustalla.

– Presidentti [Vladimir] Putin, asevoimien roisto-osasto ja – totta kai Yhdysvallat, ovat epäiltyjen joukossa, Kyiv Post kirjoittaa.

Osan on vaikea uskoa, että Prigozhin murhattaisiin näin näkyvällä ja ilmeisellä tavalla.

– Putin toimii kuin rotta, ei näin kovalla metakalla, eräs kommentoi lehden mukaan.

Jotkut miettivät, miten Venäjän hallinto keksii selityksen tapahtumalle, mikäli se oli salamurha.

– Nyt heidän täytyy löytää ilmatorjunnasta henkilöitä, jotka oletettavasti sekoittivat lentokoneen sotilaskohteeseen, ja ampuivat sen alas vahingossa.

⚡️Russian media report that Prigozhin's body was officially identified by one of Wagner PMC commanders in the morgue. The main sign was the absence of a finger.

Dmitriy Utkin was reportedly identified, as well – by his height and tattoos. pic.twitter.com/7GFk24HAdG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 24, 2023