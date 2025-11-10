Vladimir Putin joutui loukkuun

Arvostetun Venäjä-asiantuntijan, professori Mark Galeottin mukaan diktaattori Vladimir Putinin seuraaja on Venäjällä käytännössä mahdoton aihe käsitellä.

Galeotti pitää loukkua ymmärrettävänä. Hän toteaa In Moscow’s Shadows -podcastissaan, että Putin on itse tehnyt vallanperimyksestä suoranaisen tabun.

– Käytännön politiikan näkökulmasta hänestä tulisi jonkinasteinen rampa ankka heti, kun hän vaikuttaisi vihkivän jonkun seuraajakseen. Ihmiset alkaisivat heti ajatella, kuinka vaikuttaa seuraajaan ja päästä hänen suosioonsa – eikä niinkään Putinin, Mark Galeotti sanoo.

Asiantuntijan mukaan pelissä on kuitenkin myös paljon suurempi ongelma. Hän vertaa tilannetta jumalallisen oikeuden monarkioihin. Niissä hallitsija ei voi siirtää itse valtaansa tuhoamatta samalla koko järjestelmän uskonnollista pohjaa.

Galeottin mukaan nyky-Venäjä on kytketty samaan tapaan erottamattomasti Vladimir Putiniin.

– Kuinka siis perustella vallan siirtäminen älyllisesti, ideologisesti ja emotionaalisesti?, professori kysyy retorisesti.

Hän muistuttaa Vladimir Putinin pitkäaikaisen lähipiiriläisen ja vaikutusvaltaisen venäläispoliitikon Vjatseslav Volodinin todenneen kerran ”ei Putinia, ei Venäjää”.

Päättäjien on siis Galeottin arvion mukaan varsin vaikea käsitellä Putinin jälkeistä Venäjää ilman että samalla kyseenalaistetaan koko nykinen järjestelmä.

Viimeisenä lukkona asiantuntija nostaa esiin Venäjän ikääntyvän johtajan omat pelot.

– Myönnät käytännössä kuolevaisuutesi samalla hetkellä, kun alat puhua vallan siirtämisestä.

– Sanoo siis Putin itse mitä tahansa vallanperimyksen pohtimisesta, tässä on kyse kilvasta, jota kenenkään ei voi nähdä käyvän tai edes haluavan käydä.

Mark Galeottin mukaan asiaa toki pohditaan. Kukaan ei kuitenkaan voi alkaa ”julkaista manifesteja tai rakentaa poliittisia ohjelmia”. Tämä jättää seuraajakysymyksen roikkumaan.

Galeottin mukaan potentiaalisten seuraajien nimien pyörittely julkisuudessa on turhaa. Hän uumoilee, että varsinainen seuraaja valitaan lopulta pikemminkin eliitin neuvotteluprosessin kautta kuin selkeällä vallansiirrolla.

Venäjän eliitti hamuaa Galeottin mukaan kitkatonta seuraajan valintaa, jossa nykyinen järjestelmä pysyy pystyssä. Rakenteita ravistelevat skenaariot ovat kuitenkin mahdollisia. Galeotti väläyttää esimerkiksi uutta ”nuorempaa Putinia” tai jopa jonkinlaista kiistaa vallasta.

Salaperäiset kuolemat Venäjällä – onko vallanvaihto jo alkanut?

