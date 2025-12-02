Vladimir Putin: Jos Eurooppa haluaa sotaa, olemme valmiita nyt

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut neuvotteluiden tilannetta. Putinin ja USA:n delegaation pitäisi näillä hetkillä tavata Kremlissä.

– Emme aio sotia Eurooppaa vastaan, mutta jos Eurooppa haluaa taistella meitä vastaan, olemme valmiita juuri nyt, Putin sanoi Venäjän valtiollisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Putinin mukaan ”Venäjä sallii eurooppalaisten palata neuvotteluihin”, mikäli he ottavat huomioon vallitsevat realiteetit.

Putinin mukaan Euroopalla on vaatimuksia sodan lopettamiseksi, joita Venäjä ei hyväksy, ja eurooppalaiset häiritsevät Yhdysvaltain hallinnon ja presidentti Donald Trumpin ponnisteluja saada rauha aikaan keskustelemalla.

Lisäksi Putin sanoi, että jos hyökkäykset Mustallamerellä öljytankkereita vastaan ​​jatkuvat, Venäjä aikoo harkita vastatoimia Ukrainaa avustavien maiden aluksiin sekä laajentaa iskuja Ukrainan satamiin. Lisäksi hän väitti, ettei Venäjän käymä sota Ukrainassa ole sota ”sanan varsinaisessa merkityksessä”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan totesi tänään, että sotaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Kyse ei ole päätöksenteon monimutkaisuudesta, Irlannissa puhunut presidentti korosti.

– Olen kyvykäs tekemään päätöksiä. Tärkeää on, että kaikki menee reilusti ja avoimesti, ilman pelejä Ukrainan selän takana. Mitään Ukrainasta ei pidä päättää ilman Ukrainaa, Zelenskyi totesi.

