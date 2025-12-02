Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Vladimir Putin VTB-pankin sijoitusfoorumissa tänään. AFP / LEHTIKUVA / SERGEI ILNITSKY

Vladimir Putin: Jos Eurooppa haluaa sotaa, olemme valmiita nyt

Venäjän presidentti lausui kommenttinsa ennen USA:n edustajien tapaamista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut neuvotteluiden tilannetta. Putinin ja USA:n delegaation pitäisi näillä hetkillä tavata Kremlissä.

– Emme aio sotia Eurooppaa vastaan, mutta jos Eurooppa haluaa taistella meitä vastaan, olemme valmiita juuri nyt, Putin sanoi Venäjän valtiollisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Putinin mukaan ”Venäjä sallii eurooppalaisten palata neuvotteluihin”, mikäli he ottavat huomioon vallitsevat realiteetit.

Putinin mukaan Euroopalla on vaatimuksia sodan lopettamiseksi, joita Venäjä ei hyväksy, ja eurooppalaiset häiritsevät Yhdysvaltain hallinnon ja presidentti Donald Trumpin ponnisteluja saada rauha aikaan keskustelemalla.

Lisäksi Putin sanoi, että jos hyökkäykset Mustallamerellä öljytankkereita vastaan ​​jatkuvat, Venäjä aikoo harkita vastatoimia Ukrainaa avustavien maiden aluksiin sekä laajentaa iskuja Ukrainan satamiin. Lisäksi hän väitti, ettei Venäjän käymä sota Ukrainassa ole sota ”sanan varsinaisessa merkityksessä”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan totesi tänään, että sotaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Kyse ei ole päätöksenteon monimutkaisuudesta, Irlannissa puhunut presidentti korosti.

– Olen kyvykäs tekemään päätöksiä. Tärkeää on, että kaikki menee reilusti ja avoimesti, ilman pelejä Ukrainan selän takana. Mitään Ukrainasta ei pidä päättää ilman Ukrainaa, Zelenskyi totesi.

LUE MYÖS:
USA:n edustajat Moskovassa, väitetään tapaavan seuraavaksi Volodymyr Zelenskyin

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)