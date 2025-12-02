Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän valtiollisen uutistoimiston TASS:n kuvassa USA:n seurue tutustui Moskovaan Kirill Dmitrijevin johdolla. X

USA:n edustajat Moskovassa, väitetään tapaavan seuraavaksi Volodymyr Zelenskyin

Ukrainan presidentin mukaan sota on lähempänä loppuaan kuin koskaan aiemmin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajat Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat Moskovassa, jossa heidän on määrä tavata Vrnäjän presidentti Vladimir Putin.

Tapaamisen oli määrä alkaa paikallista aikaa kello 17, mutta esimerkiksi Venäjän valtiollinen uutistoimisto on vähän aikaa sitten näyttänyt Putinista videokuvaa puhumassa talousaiheisessa foorumissa. Witkoff ja Kushner puolestaan ovat kierrelleet Moskovaa Putinin erikoislähettilään Kirill Dmitrijevin johdolla.

Amerikkalaisen Axios-median kirjeenvaihtajan Barak Davidin mukaan Witkoff ja Kushner aikovat matkustaa Moskovasta seuraavaksi Eurooppaan tapaamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyi’ä. Yhdysvaltojen ja Ukrainan edustajat hioivat rauhansuunnitelman kiistanalaisia kohtia Floridassa viikonloppuna.

Irlannissa vierailulla oleva Zelenskyi kommentoi neuvotteluja ja kertoi puhuneensa Witkoffin kanssa eilen. Zelenskyin mukaan sota voi loppua, mutta joitakin asioita täytyy vielä ratkaista, BBC siteeraa.

– Nyt enemmän kuin koskaan on mahdollisuus päättää sota, hän sanoi.

Zelenskyi ei halunnut kertoa yksityiskohtia uusista ehdotuksista rauhaksi. Hänen mukaansa haastavimmat asiat liittyvät rahaan sekä alueisiin. Zelenskyin mukaan Venäjän jäädytetyt varat Euroopassa tulisi käyttää sotatarvikkeisiin ja jälleenrakennukseen Ukrainassa.

Lisäksi Zelenskyi kertoi Ukrainan luottavan siihen, että sekä USA että Eurooppa tarjoavat maalle vahvat turvatakuut.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)