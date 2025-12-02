USA:n edustajat Moskovassa, väitetään tapaavan seuraavaksi Volodymyr Zelenskyin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajat Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat Moskovassa, jossa heidän on määrä tavata Vrnäjän presidentti Vladimir Putin.

Tapaamisen oli määrä alkaa paikallista aikaa kello 17, mutta esimerkiksi Venäjän valtiollinen uutistoimisto on vähän aikaa sitten näyttänyt Putinista videokuvaa puhumassa talousaiheisessa foorumissa. Witkoff ja Kushner puolestaan ovat kierrelleet Moskovaa Putinin erikoislähettilään Kirill Dmitrijevin johdolla.

Amerikkalaisen Axios-median kirjeenvaihtajan Barak Davidin mukaan Witkoff ja Kushner aikovat matkustaa Moskovasta seuraavaksi Eurooppaan tapaamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyi’ä. Yhdysvaltojen ja Ukrainan edustajat hioivat rauhansuunnitelman kiistanalaisia kohtia Floridassa viikonloppuna.

Irlannissa vierailulla oleva Zelenskyi kommentoi neuvotteluja ja kertoi puhuneensa Witkoffin kanssa eilen. Zelenskyin mukaan sota voi loppua, mutta joitakin asioita täytyy vielä ratkaista, BBC siteeraa.

– Nyt enemmän kuin koskaan on mahdollisuus päättää sota, hän sanoi.

Zelenskyi ei halunnut kertoa yksityiskohtia uusista ehdotuksista rauhaksi. Hänen mukaansa haastavimmat asiat liittyvät rahaan sekä alueisiin. Zelenskyin mukaan Venäjän jäädytetyt varat Euroopassa tulisi käyttää sotatarvikkeisiin ja jälleenrakennukseen Ukrainassa.

Lisäksi Zelenskyi kertoi Ukrainan luottavan siihen, että sekä USA että Eurooppa tarjoavat maalle vahvat turvatakuut.