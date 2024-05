Virosta viestitään Natoon: Sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan pitää keskustella

Virossa on viime päivinä keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan. Asia nousi esille, kun presidentti Alar Kariksen turvallisuusneuvonantaja Madis Roll väläytti joukkojen siirtämistä tukitehtäviin. Hänen mukaansa kaikki vaihtoehdot Ukrainan tukemiseksi on pidettävä pöydällä, ja päätökset on koordinoitava Nato-liittolaisten kanssa.

Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kalev Stoicescu on samaa mieltä presidentin neuvonantajan kanssa.

Stoicescu kirjoittaa Postimees -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että”eksistentiaalisessa taistelussa” lännen ei kannata vetää niin sanottuja punaisia viivoja Ukrainan tuelle. Hän muistuttaa, että lännen itse asettamia punaisia viivoja on ylitetty aiemminkin sodan aikana.

Stoicescun mukaan puolustusliitto Natossa pitää keskustella joukkojen siirtämisestä Ukrainaan. Aihe ei hänen mukaansa saa olla tabu.

– Miksi meidän pitäisi sulkea pois tai pelätä näitä kysymyksiä? Varsinkin, kun Venäjä tullut on tätä taustaa vasten hermostuneeksi ja ehkä pelkää liittoutuneiden väliintuloa. Meidän pitää aina muistaa, että Venäjää ei ole mahdollista provosoida. Venäjä provosoi itse itseään, jos se haluaa. Siihen se löytää aina syyt, Stoicescu kirjoittaa.

– Miksi meidän täytyy määritellä, valitettavan keinotekoisesti ja ilman perusteita, jonkinlainen eskalaatio, josta Venäjä ”provosoituu”, hän kysyy.

Viron puolustusvaliokunnan puheenjohtaja toteaa, että liittoutuneiden joukkojen siirtämisen Ukrainaan pitää olla Nato-maiden yhteinen päätös. Asiaa pitää hänen mukaansa harkita ja valmisteltava huolellisesti.

Venäjälle ei Stoicescun mukaan tietenkään pidä kertoa etukäteen, millaisessa tilanteessa joukkoja ollaan valmiita lähettämään.

– Niin sanotun strategisen kaksinaamaisuuden pitää toimia eduksemme. Emme sulje pois mitään. Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä.

Sotilaiden lähettäminen on hänen mukaansa kuitenkin viimeinen keino tukea Ukrainaa.

– Emme ole tällä hetkellä tilanteessa, joka vaatisi tällaisia ​​päätöksiä Natossa ja yksittäisissä jäsenmaissa, mutta emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tällainen tilanne voi syntyä ennemmin tai myöhemmin. Mitä enemmän apua Ukrainalle annetaan ja mitä tehokkaammin Ukraina voi käyttää saamaansa apua ja omia resurssejaan, sitä epätodennäköisempää on, että liittoutuneiden joukkoja joudutaan lähettämään Ukrainaan, Stoicescu kirjoittaa.

