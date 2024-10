Virossa hämärät puolustusmessut – järjestäjällä yhteys Kremlin propagandaan

Tallinnassa järjestetään marraskuun lopulla puolustus- ja turvallisuusalan Defest Expo 2024 -messut. Viron puolustusministeriö ja suojelupoliisi ovat kehottaneet pysymään pois messuilta, kertoo Postimees.

– Meillä on painava turvallisuusarvio tapahtuman järjestäjästä, jonka takia suosittelemme, että puolustusministeriön alaan liittyvät tahot ja yhteistyökumppanit eivät osallistu tähän tapahtumaan, turvallisuusviranomaiset sanovat Viron puolustus- ja avaruusteollisuusliiton (EKTL) jäsenille ja viranomaisille osoitetussa kirjeessä.

Messujen mainoskampanja on ollut massiivinen ja ammattimainen. Järjestäjä on käyttänyt luvatta puolustusministeriön materiaaleja, joilla on luotu mielikuvaa tapahtuman luotettavuudesta. Lisäksi Viron poliisia ja pelastuspalvelua on väitetty tapahtuman yhteistyökumppaneiksi, mikä ei ole totta. Tallinnan teknillinen yliopisto on esillä messujen nettisivujen virtuaalikierroksella, mutta yliopiston mukaan heillä ei ole mitään yhteyttä messuihin.

Puolustusyrityksiä edustavan EKTL:n toimitusjohtaja Kalev Koidumäe varoittaa liittonsa jäsenyrityksiä.

– Tässä on kyse valtionsalaisuuksista. Puolustus- ja turvallisuusala on hyvin erityinen, koska epäystävälliset valtiot ovat kiinnostuneita, mitä tapahtuu erilaisten teknologioiden kehittämisessä. Siksi jokaiseen messuun liittyy myös turvallisuusriski. Näihin messuihin liittyvä turvallisuusriski on korkeampi kuin tavallisilla kansainvälisillä messuilla, joissa yrityksemme käyvät, hän sanoo.

Drooneja valmistavan Merideinin kehityspäällikkö Eduard Vainu kertoo yrityksen saaneen kutsun messuille. Hän varoittaa teollisuusvakoilusta, tietohyökkäyksistä ja kiristyksen riskistä.

– Ei ole vaikeaa asentaa messualueelle kaikenlaisia antureita, jotka keräävät passiivisesti tietoa puhelimistamme ja kannettavista tietokoneistamme, Vainu toteaa.

Järjestäjällä värikäs menneisyys

Postimees kertoo, että tapahtuman järjestäjä on 62-vuotias Dmytro Dolgii, joka on entinen huumerikollinen. Hänet tuomittiin 12 vuotta sitten vankeuteen Viron historian suurimmasta kokaiinin salakuljetuksesta. Rikolliset yrittivät tuoda kahvikaupan varjolla valtavan määrän kokaiinia Venezuelasta Viroon, ja Dolgii oli merkitty lähetyksen vastaanottajaksi.

Venäjää puhuva Dolgii kertoo olevansa Ukrainan kansalainen, joka on asunut Virossa vuodesta 1996 lähtien. Hän väittää haluavansa auttaa puolustusalan ihmisiä.

– Kun sota Venäjän ja Ukrainan välillä alkoi, sain ajatuksen luoda jotain – ei propagandan nimessä – vaan ihmisten yhdistämiseksi, hän sanoo.

Miehen oma kokemus puolustusalasta rajoittuu Neuvostoliiton armeijaan.

Dolgii ei näe, että hänen rikollinen menneisyytensä olisi este tapahtuman järjestämiselle.

– Ensinnäkin, niistä asioista on kulunut 14 vuotta. Toiseksi, en pidä itseäni syyllisenä.

Hän kertoo olevansa erittäin pahoillaan siitä, että messut ovat ajautunut vastatuuleen.

Yhteys propagandaan

Turvallisuusasiantuntija Meelis Oidsalu arvioi, että Dolgii vain esiintyy tapahtuman järjestäjänä.

– Ja taustavoimien kanssa on luotu hauska tiedotusoperaatio, hän toteaa.

Oidsalu huomauttaa, että turvallisuusviranomaisten varoituksen jälkeen Dolgii meni heti Virossa asuvan Kreml-mielisen tubettaja Oleg Bessedinin keskusteluohjelmaan valittamaan kohtaloaan.

Viron suojelupoliisi Kapon vuosikirjassa Bessediniä on toistuvasti kuvailtu Venäjän propagandakanavien avustajaksi Virossa.

– En kokenut hänen olevan jonkinlainen Venäjä-mielinen henkilö, joka olisi valtiota vastaan, Dolgii selittää osallistumistaan ohjelmaan.

Hän kiistää messujen yhteyden Venäjään.

– Vannon jumalan, Allahin nimeen, olen muslimi. Yhtäkään kopeekkaa ei ole tullut valtiolta tai yksityishenkilöiltä. Ei Venäjältä eikä Kiinalta. Kiinalaiset muuten tarjoutuivat osallistumaan. Kieltäydyimme.

Dolgii kertoo saaneensa mainoskampanjaan käytettyjä rahoja Ukrainasta, ja osa niistä on hänen mukaansa on ollut hänen henkilökohtaisia rahojaan. Hän kertoo, että myös pakistanilainen yritys on auttanut rahoituksessa.

Postimees kertoo, että tähän mennessä messujen osallistujista ei ole juurikaan tietoa, vaikka tapahtuman alkuun on enää viisi viikkoa.

Dolgiin mukaan osallistujia on yhdeksästä maasta.

– En kerro, keitä he ovat. Muuten tämä alkaa taas. Haluan heidän osallistuvan näyttelyyn, mies pelkää uutta mediamylläkkää.

Turvallisuusasiantuntija Oidsalun mukaan tapahtuma on todennäköisesti tehty sitä varten, että sitä voidaan käyttää ikään kuin käyntikorttina vastaavien messujen järjestämisessä muualla Euroopassa. Virossa järjestetty puolustusalan tapahtuma luo uskottavuutta, vaikka tapahtumaan ei olisi edes osallistunut kukaan.

– Valitettavasti tätä tapahtumaa ei voi kieltää, hän toteaa.