Viroon tulossa ydinvoimala, suomalaiselle yritykselle tärkeä sopimus

Olkiluodon ydinvoimalaa operoivan Teollisuuden Voiman tytäryhtiö TVO Nuclear Services (TVONS) ja virolainen Fermi Energia ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen, jonka myötä suomalaisyritys toimii neuvonantajana Viron pienydinvoimalan (SMR) hankkeessa.
Fermi Energia kehittää Viroon pienydinvoimalaa, jonka tavoitteena on tuottaa toimitusvarmaa ja päästötöntä sähköä pitkälle tulevaisuuteen. Kyseessä on koko maan historian ensimmäinen ydinvoimahanke.
Virolaishankkeessa TVONS:n osaaminen kattaa projektin keskeiset vaiheet hankkeen käynnistämisestä ja luvitusvalmisteluista aina toimitusmallien arviointiin sekä käyttöönoton ja operointivalmistelun tukemiseen.
Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että Fermin SMR-hanke etenee kansainvälisten vaatimusten, hyvien käytäntöjen ja turvallisuusstandardien mukaisesti.
– Olemme iloisia voidessamme tukea Fermi Energiaa heidän SMR hankkeensa kehityksessä. TVONS:n tehtävänä on tuoda projektiin kokemusta ja käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka tukevat hankkeen turvallista ja tehokasta läpivientiä, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Ari Leppänen tiedotteessa.
Fermin näkökulmasta suomalaisen ydinvoimaosaamisen hyödyntäminen on tärkeä osa projektin etenemistä. TVO konsernin kokemukset suurista ydinvoimaprojekteista, operoinnista ja vahvasta turvallisuuskulttuurista tarjoavat vahvan perustan Viron SMR-laitoksen suunnittelulle ja toteutukselle, tiedotteessa kerrotaan.
Yritysten yhteisenä tavoitteena on vahvistaa ydinenergian roolia osana Baltian alueen puhdasta energiantuotantoa ja parantaa toimitusvarmuutta pitkällä aikavälillä.
– Olemme käynnistäneet yhteistyötä koskevan seuraavan toimeksiannon, ja tulemme tiedottamaan projektin edistymisestä sopivissa vaiheissa, kertoo Fermi Energian hallituksen jäsen Henri Ormus.