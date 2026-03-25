Selvitys: Uusi ydinvoima ei kannata ilman tukea

Suuret uudet ydinvoimahankkeet eivät ole nykyoletuksin markkinaehtoisesti kannattavia, selviää työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta ja keskiviikkona julkaistusta selvityksestä.

Selvityksen mukaan uuden suuren ydinvoimahankkeen toteuttaminen edellyttäisi mittavaa valtion tukea. Hyötyjen ja kustannusten vertailun perusteella uuden sähköä tuottavan ydinvoimakapasiteetin tukemisen suorat hyödyt ylittävät kustannukset vain korkean sähkön hinnan skenaariossa.

Sen sijaan nykyisen ydinvoimakapasiteetin käyttöiän jatkaminen tuottaa merkittävän nettohyödyn kaikissa tarkastelluissa skenaarioissa, koska se alentaa sähkön hintaa eikä edellytä valtiontukia.

Selvityksen perusteella nykyisen kapasiteetin säilymisen turvaaminen mahdollisimman pitkään on kustannus-hyötysuhteen näkökulmasta perusteltua.

Selvityksessä tarkastellut vaihtoehdot jakautuvat kolmeen pääryhmään: perinteiseen suuren kokoluokan ydinvoimaan, pienydinvoimaan eli SMR-ratkaisuihin sekä nykyisten laitosten käyttöiän pidentämiseen.

Lämpöä tuottavilla SMR-ratkaisuilla arvioidaan olevan paremmat edellytykset markkinaehtoiseen toteutukseen, vaikka niihin liittyy edelleen huomattavaa projekti- ja toteutusriskiä. Pienempien ratkaisujen osalta 300 megawatin SMR-yhteistuotantolaitoksen investoinniksi arvioidaan 3 miljardia euroa ja 100 megawatin SMR-lämpölaitoksen 0,4 miljardia euroa.

– Ydinvoimahankkeet ovat taloudeltaan hyvin erilaisia. Investointikustannukset vaihtelevat hanketyypeittäin samoin kuin hankkeiden kannattavuus. Ministeriössä on valmius käynnistää lainsäädäntötyö uusien SMR-teknologioiden markkinoille saattamisen edistämiseksi ja jatkaa arviointia isojen hankkeiden osalta, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) toteaa tiedotteessa.

Sähkön kysynnän arvioidaan kasvavan Suomessa kaikissa tarkastelluissa skenaarioissa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä.

Selvityksen mukaan ydinvoiman lisärakentamisella olisi pitkällä aikavälillä sähkön hintaa alentava vaikutus: tarkastellun 2400 megawatin lisäkapasiteetin arvioidaan alentavan sähkön vuosikeskihintaa noin 5–7 euroa megawattitunnilta vuosina 2040–2060.

Lisäksi ydinvoima vahvistaisi sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta. Sääriippuvaisen uusiutuvan tuotannon osuuden kasvu, lämpövoimakapasiteetin poistuminen markkinoilta ja sähkön kysynnän nousu lisäävät tarvetta vakaalle perustuotannolle.

Selvityksen laati AFRY Management Consulting Oy.