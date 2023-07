Viron vankiloihin ei enää riitä vankeja

Vankiloissa rangaistusta suorittavien vankien määrä on pudonnut Virossa ensimmäistä kertaa alle 2 000:een, kertoo yleisradio ERR.

Vielä 20 vuotta sitten Viron vankiloissa oli yli 4 000 vankia. Vankien määrän romahdus on johtanut siihen, että vankiloissa on väljää. Esimerkiksi Tallinnan vankilan yli 1 100 paikasta lähes puolet on tyhjillään.

Vankilaan tuomitaan yhä vähemmän ihmisiä. Virossa yhä useampi rikollinen suorittaa rangaisutksensa esimerkiksi yhdyskuntapalvelussa tai sähköisen valvonnan alaisuudessa.

– Näemme tänään, että rangaistuspolitiikka on menossa siihen suuntaan, että joka vuosi on noin sata ihmistä vähemmän vankilassa. Emme vielä tiedä, kuinka pitkälle tämä kehitys menee, toteaa vankilan päällikkö Rait Kuuse ERR:lle.

Virossa on keskusteltu tyhjillään olevien vankiloiden sulkemisesta. Oikeusministeriö ei ole asiaa vielä esittänyt.

– Jonkin sulkeminen on äärimmäisen helppoa, ja avaaminen uudelleen on vaikeaa. Jos esimerkiksi haluamme, että vankilarangaistuksen suorittaminen mahdollisimman lähellä asuinpaikkaa ja perheillä on mahdollisuus käydä katsomassa helposti läheisiään, niin kaikkea toimintaa ei voi keskittää vain Tallinnaan, Kuuse toteaa.

– Olemme myös melko suuria työnantajia alueilla, ja valtion on säilytettävä työpaikkoja myös pääkaupungin ulkopuolella, hän perustelee pienempien kaupunkien vankiloiden säilyttämistä.