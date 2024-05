Yhdysvaltain ulkoministeri ilmestyi klubille Kiovassa

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken saapui tiistaina vierailulle Kiovaan. Visiitin tarkoituksena on osoittaa Yhdysvaltojen tukea Ukrainalle. Blinken tapasi luonnollisesti myös presidentti Volodymyr Zelenskyin. Ohjelmassa oli myös tapaamiset pääministeri Denys Šmyhalin ja ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa.

Vierailun virallisilla osuuksilla Blinken vakuutti tutusti Yhdysvaltojen tuen Ukrainalle jatkuvan niin kauan, kunnes Ukrainaa ja sen suvereniteettia ei enää uhkaa mikään. Kiinnostavin osuus kuitenkin tapahtui virallisen ohjelman ulkopuolella.

Maidan-aukiolta vain korttelin päässä sijaitsee ravintola nimeltä Barman Diktat. Se on keikkapaikka, jossa on myös ruokaravintola ja edustava valikoima cocktaileja. Tripadvisor-palvelussa se on saanut arvosanan 4/5, mutta ainakin ukrainalaisten standardien mukaan paikkaa pidetään kalliina.

Ravintolan keikkakalenterin mukaan tiistaille 14. toukokuuta ei ollut ilmoitettu esiintymistä, joten ulkoministeri Blinkenin show on tullut monelle asiakkaalle yllätyksenä. Paikalla oli Washington Post -lehden mukaan runsaasti Yhdysvaltojen lähetystön väkeä ja muita Blinkenin delegaation ihmisiä.

Blinken kiipesi lavalle ukrainalaisen 19.99-yhtyeen seuraksi. He esittivät yhdessä Neil Youngin kappaleen Rockin’ in the Free World. Kappalevalinta on monella tavalla kiinnostava, sillä sen lisäksi että sen nimessä on vahva symboliikka siihen, että Kiovaa ei vallattu talvella 2022, on nimi syntynyt siitä, kun Neil Young ei päässytkään esiintymään Neuvostoliitossa vuonna 1989. Rolling Stone -lehden mukaan Young tokaisi tuolloin, että ”I guess we’ll have to keep rockin’ in the free world”.

Laulun sanoituksissa on kuitenkin myös vahvoja, kriittisiä viittauksia tuolloin presidenttinä toimineen republikaani George Bushin politiikkaan, Lähi-Itään sekä Yhdysvaltojen sisäpoliittisiin ongelmiin.