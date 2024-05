Ministeriö ennustaa työttömyyden kasvavan – rakentamisen työllisyys alimmillaan 25 vuoteen

Heikko talouskehitys näkyy työvoiman kysynnän laantumisena. Avoimia työpaikkoja on vain puolet siitä, minkä verran niitä oli koronakriisin jälkeen, todetaan keskiviikkona julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön (tem) työmarkkinaennusteessa.

Työllisyysasteen ennustetaan laskevan tänä vuonna, mutta vilkkaan maahanmuuton ansiosta työllisten määrä ei käänny laskuun. Vuonna 2025 työllisten määrä kasvaa talouskehityksen ja maahanmuuton ansiosta 16000 työllisellä, ja vuonna 2026 vielä 29000 työllisellä lisää.

Työikäisen väestön (15–64-vuotiaat) työllisyysaste laskee tänä vuonna 0,6 prosenttiyksiköllä ja työllisyysaste jää 73,0 prosenttiin. Vuonna 2025 laskua tulee vielä 0,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2026 työllisyysaste kääntyy kasvuun 0,3 prosenttiyksillä päätyen 73,3 prosenttiin.

Ennusteen mukaan työttömyyden kasvun huippu alkaa olla takanapäin. Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan vielä koko kuluvan vuoden ajan.

Työttömyysasteen ennustetaan kääntyvän kuluvana vuonna kasvuun 0,5 prosenttiyksiköllä. Tänä vuonna työttömyysasteen ennustetaan asettuvan 7,7 prosenttiin, laskevan ensi vuonna 7,5 prosenttiin ja edelleen 7,1 prosenttiin vuonna 2026.

Vuonna 2024 työttömiä työnhakijoita ennustetaan olevan keskimäärin 277000, mikä on 17000 enemmän kuin vuonna 2023. Vuonna 2025 työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan laskevan 269000 henkilöön, ja vuonna 2026 edelleen 267000 henkilöön.

Pitkäaikaistyöttömiä on eniten vuoden 2024 loppupuolella, minkä jälkeen pitkäaikaistyöttömyys lähtee hitaasti laskuun. Pitkäaikaistyöttömiä ennustetaan olevan keskimäärin 93000 vuonna 2024, seuraavana vuonna 91000 ja 88000 vuonna 2026.

Työmarkkinaennusteen mukaan talouden taantuma on näkynyt eniten rakentamisessa, jossa työllisyys on vähentynyt vuoden 2023 alusta lähtien ja on nyt alimmillaan 25 vuoteen. Työmarkkinaennusteessa rakennusalan työllisyys putoaa vielä tänä vuonna viime vuoteen nähden lähes 15000 työllisellä. Vuoden 2025 loppua kohden tilanne alkaa parantua, ja myönteinen suuntaus jatkuu vuonna 2026.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.