Viron ulkoministeri: Lännen yhtenäisyydestä syytä olla huolissaan

Reinsalu on toista kertaa ulkoministeri ja toiminut kerran myös puolustusministerinä. Hän sanoo, että Nato-maana Turkki on tärkeä, mutta se keskittyy lähinnä omiin etuihinsa muiden jäädessä sivuun.

– No, mailla on etunsa ja arvonsa. Pienellä valtiolla niiden tulee täsmätä. Turkki on sotilaallisesti ja geopoliittisesti erittäin merkittävä Naton jäsenmaa. Joskus eri aiheet tuppaavat olemaan collateral [sivullisia]. Pari vuotta sitten oli aiheena Naton Baltian ja Puolan Nato-puolustussuunnitelmien tarkastelu ja Turkin kollegani sanoi minulle avoimesta, että tämä ongelma puhtaasti collateral [sivuseikka] ja hän keskittyy Turkin turvallisuuskysymyksiin. Diplomatiassa sitä tapahtuu, diplomaateille ja ulkoministereille maksetaankin palkkaa siitä, että tällaiset ongelmat ratkaistaan.

Viro on vanhastaan ollut Georgian ystävä ja liittolainen. Viro on yrittänyt edesauttaa Georgian tietä Eurooppaan ja Natoon sekä tukea maan alueellista yhtenäisyyttä, jota rikkovat Venäjän miehittämät Etelä-Ossetia ja Abhasia.

– Tulin juuri maanantaina [18. heinäkuuta] Georgiasta. Vähän on puhuttu siitä, että Venäjä on kansainvälisen oikeuden vastaisesti toteuttanut Georgian kansalaisten pakkoliikekannallepanon Pohjois-Ossetiassa. Tämä sotarikos ei tule jäädä huomiotta. Ukrainan puolelle on lähtenyt suuri määrä vapaaehtoisia Georgiasta, joten georgialaisia on nyt molemmilla puolin rintamalinjaa.

Georgia liittyy myös Kiinaan, joka on merkittävin läntisen arvomaailman ja vaikutusvallan haastaja, ja siten ongelma Natolle.