Viron tiedustelulle vihjattiin iskusta Venäjän terminaaliin

Ukraina on tehnyt viime aikoina iskuja Venäjän öljyterminaaleihin. Äskettäin droonit hyökkäsivät Ust-Lugan eli Laukansuun terminaaliin, joka sijaitsee Suomenlahden rannalla lähellä Viron rajaa.

Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen komentaja eversti Ants Kiviselg paljastaa Postimees -lehden haastattelussa, että Virolle annettiin muutamaa tuntia ennen iskua vihje iskusta.

– En voi mennä juurikaan yksityiskohtiin, mutta varsinkin Ust-Lugan hyökkäyksen kohdalla saimme muutaman tunnin varoitusajan siitä, että jotain on tapahtumassa. Emme tietenkään olleet 100-prosenttisesti tietoisia hyökkäyksen luonteesta ja kohteesta. Alustavaa tietoa kuitenkin oli, Kiviselg kertoo

Viron tiedustelujohtaja ei kerro, tuliko ennakkotieto Ukrainalta.

– En menisi tässä yksityiskohtiin, hän toteaa.

Kiviselg kertoo, että aiemmat GPS-häiriöt saattavat liittyä myös Venäjän pyrkimykseen suojella kriittistä infrastruktuuria drooni-iskuilta. Monet kohteista sijaitsevat lähellä Suomen ja Viron rajaa.

– Aina sen takana ei ole välttämättä pahantahtoista ja suunnattua häirintää. GPS-häiriöt alueellamme ovat liittyneet Venäjän federaation omiin puolustustoimenpiteisiin. Tiedämme, että Venäjällä on viime aikoina tehty useita drooni-iskuja erilaisiin sotilaallisiin ja logistisiin infrastruktuureihin.

The largest Russian sea trade port in Ust-Luga in the Leningrad region was attacked by drones today. Approximately 860km from the frontline. pic.twitter.com/62Wr38k8Po

The largest seaport in Russia, Ust-Luga, was targeted by drones today in the Leningrad region, Russian Telegram channels report.

Most of the drones attacking the Leningrad region today were allegedly shot down over the Novatrans terminal located in the Ust-Luga seaport.… https://t.co/oj1lFexuxq pic.twitter.com/Bc10nuwVEL

