Viron puolustusvoimien komentaja: Sota Ukrainassa päättyy tänä vuonna

Viron puolustusvoimain komentaja, kenraaliluutnantti Andrus Merilo kirjoittaa tuoreessa Viron sotilasaikakauslehdessä Sõdur julkaistussa artikkelissaan, että ”nykyisten voimasuhteiden ja kehityssuuntien perusteella ei ole vaikeaa ennustaa, ettei Ukrainan sota pääty tilanteeseen, jossa Venäjä on muutettu toimintakyvyttömäksi meidän suunnallamme”.

– Arvioni mukaan Ukrainan sota päättyy de facto [käytännössä] tavalla tai toisella vuonna 2025, arvioi Merilo ja jatkaa:

– Sen jälkeen Venäjän federaatio on valtio, jonka koko talous on suunnattu sotateollisuuteen, ja jolla on voimakas nykyaikaisesta sodankäynnistä kokemusta saanut armeija, varustus ja diktaattori, jonka toive pysyä loppuelämänsä vallassa on riippuvainen maansa pitämisestä sodassa. Puhumattakaan Venäjän imperialistisista tavoitteista.

Suomen Kadettikoulunkin käynyt virolaiskenraali kirjoittaa tämän tarkoittavan, että Venäjän palauttaa taisteluvalmiutensa päästyään irti Ukrainan sodasta.

– Samanaikaisesti tunnustellaan aktiivisesti uusia kohteita ja valmisteleminen epävakauttavilla toimilla ja kampanjoilla.

Merilo arvioi Venäjän palauttaneen taisteluvalmiutensa vuoteen 2027 Venäjä on mennessä.

– [J]a jos se kokee suosiollisen mahdollisuuden käyttää jossain sotaväkeään, se myös sen tekee.

Taistelutahto on puolustustaistelun keskiössä

Merilo korostaa, että vallitsevassa tilanteessa ei tule lietsoa paniikkia, muttei myöskään vähätellä ongelmaa. Ukrainan sankarillinen puolustustaistelu on tuonut muille Venäjän naapurimaille lisäaikaa vuoteen 2027 asti. Hän on aiemmin painottanut, ettei Venäjä ole mikään voittamaton jättiläinen.

Kenraali kuvaa suuremman valtion uhan kokevan pienemmän osapuolen voiton kaavaksi R = M × W × A, jossa R (resistance) tarkoittaa vastustuskykyä, M (means) sotilaallisia keinoja, W (will) taistelutahtoa ja A (authorization) toimintavaltuuksia uhan torjumiseksi. Toimintavaltuuksien osa-alue koskettaa myös liittolaisia.

Kaavaan liittyen Merilo kuvailee Ukrainan sodan osoittaneen sen, että ”motivoitunut sotilas tarvitsee vakaan selustan”.

– Henkilökohtaisella tasolla tämä tarkoittaa sitä, että läheiset ovat suojassa, ruokittu ja he tukevat taistelua henkisesti. Yhteiskunnan tasolla tämä tarkoittaa sitä, että kansa on valmis kestämään kurjuutta ja vaikeuksia, jotta puolustusvoimat voisi jatkaa taisteluaan.

Keskiössä onkin taistelutahto.

Poimintoja videosisällöistämme

– Ukrainan sota on osoittanut, että vaikka uutiskynnyksen ylittävät kaikki julmimmat teot, uusi tekniikka ja sen ratkaisut, on kaiken korvaamattomana osana ihminen. Venäjä on erittäin taitava rapauttamaan taistelutahtoa ja vähemmän tietoinen ihminen ei tajuakaan, kuinka tipoittain tulee malja täyteen, kirjoittaa Merilo.