Viron komentaja murskaa myytin Venäjän voimasta

Viron puolustusvoimien komentaja, kenraali Andrus Merilo ei ole huolissaan Venäjän ja Valko-Venäjän pian alkavasta Zapad 2025 -suurharjoituksesta.

– Emme näe toimintaa, joka viittaisi siihen, että kyseessä olisi jokin muu kuin tavallinen ennalta ilmoitettu ja suunniteltu harjoitus. Siksi emme ole Zapadista erityisen huolissamme. Pidämme sitä silmällä ja yritämme pikemminkin oppia, miten Venäjä tekee asioitaan, virolaiskenraali sanoo yleisradio ERR:n haastattelussa.

Sotaharjoitus pidetään pääasiassa Valko-Venäjän alueella, mutta sotilaallista toimintaa on suunniteltu myös Kaliningradiin ja uudelleen perustetuille Moskovan ja Leningradin sotilaspiireille.

– Meidän kannaltamme se on tänä vuonna hieman kauempana. Tavallisesti Zapad on ollut Viroa lähempänä kuin tänä vuonna, Merilo toteaa.

Virolaiskenraalin mukaan suurharjoituksen yhtenä tavoitteena on pelotella länttä. Taistelut ja tilanne Ukrainan rintamalla ovat Merilon mukaan osoittaneet, että Venäjä ei olekaan kovin vahva.

– On murskattava se myytti (Venäjän vahvuudesta). Venäjä ei ole voittamaton kuusimetrinen jättiläinen. Se on pikemminkin tällä hetkellä valtio, joka on painettu polvilleen, vuotaa verta ja yrittää nyt epätoivoisesti pelotella meitä, Merilo toteaa.

– Zapad-harjoituksen järjestämisellä se yrittää vakuuttaa meidät siitä, että se on yhä vahva. Tämä ei pidä paikkaansa, hän jatkaa.

Sotilaallista ja taloudellista painetta Venäjän suuntaan on Merilon mukaan kuitenkin yhä lisättävä.

