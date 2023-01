Viron pääministeri: Tiedämme mitä tapahtuu, kun iso maa nielee pienet

Viron hallitus päätti torstaina antaa lisää sotilaallista apua Ukrainalle. Uusi 113 miljoonan euron tukipaketti koostuu haupitseista, kranaatinheittimistä, panssarintorjunta-aseista ja ammuksista.

Viron pääministeri Kaja Kallas kirjoittaa aseavusta Facebookissa.

– Virolaiset tietävät kipeästä historiastaan mitä tapahtuu, kun paha voittaa ja iso maa nielee pienet. Jos Ukraina kaatuu, myös vapaus muualla maailmassa on vaarassa, hän kirjoittaa.

Viro oli Neuvostoliiton miehittämä yli viisikymmentä vuotta. Kaja Kallas toteaakin, että Ukrainaa auttamalla suojellaan myös Viron vapautta ja demokratiaa.

– Tämänpäiväisellä hallituksen päätöksellä lähetämme Ukrainalle aseet, joita he tarvitsevat eniten juuri nyt.

Uuden tukipaketin myötä Viron sotilaallinen apu Ukrainalle nousee 370 miljoonaan euroon eli hieman yli prosenttiin Viron bruttokansantuotteesta. Viro on maan kokoon nähden Ukrainan merkittävin tukija.

Aiemmin Viro on toimittanut Ukrainalle muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, haupitseja, panssarimiinoja, panssarintorjuntakranaatinheittimiä, kranaatinheittimiä, ajoneuvoja, viestintävälineitä, lääkintätarvikkeita, henkilönsuojaimia ja kuivaruokapaketteja.

Viro on yhteistyössä Saksan kanssa lahjoittanut Ukrainalle myös kaksi kenttäsairaalaa ja lääkintätarvikkeita lähes 15 miljoonan euron arvosta. Kolmannen kenttäsairaalan Viro lahjoittaa Ukrainalle yhteistyössä Alankomaiden ja Norjan kanssa.

– Ukrainan valtio ja kansa ovat pystyneet käyttämään tähän asti antamaamme sotilaallista apua erittäin taitavasti. Me kaikki haluamme sodan päättyvän, mutta Venäjä on lähettänyt selkeän signaalin siitä, että se aikoo jatkaa valloitussotaansa. Siksi vapaan maailman on jatkettava aseavun antamista Ukrainalle sekä tehtävä sitä entistä nopeammin ja paljon suuremmassa mittakaavassa, Kallas vetoaa.

– Kaikkien maiden on tarkistettava varastonsa ja varmistettava, että teollisuus pystyy tuottamaan enemmän ja nopeammin.

Viron hallituksen mukaan Ukrainalle annettava sotilaallinen tuki ei heikennä Viron puolustuskykyä, koska lahjoitukset korvataan puolustusvoimille täysimääräisesti lähitulevaisuudessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kiittänyt Twitterissä Viroa.

– Viro osoitti aitoa tukeaan Ukrainalle taistelussa hyökkääjää vastaan. Arvostamme tätä. Se on investointi yhteiseen voittoomme.

Deeply grateful to PM @kajakallas for their biggest military defense aid package announced today, including howitzers, grenade launchers & ammunition.

🇪🇪 showed in deed its genuine support for 🇺🇦 in fighting the aggressor. We value it.

It is investment into our common victory!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023