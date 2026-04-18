Ex-diplomaatin mukaan Kreml käyttää vanhaa Neuvostoliiton taktiikkaa

Venäjän uhmakas ja eskalaatiolla uhkaileva retoriikka on suoraan Neuvostoliiton pelikirjasta, sanoo pitkän linjan yhdysvaltalaisdiplomaatti Daniel Fried Kyiv Postin haastattelussa. Vuosikymmenten uran maansa ulkoasiainhallinnossa tehnyt Fried toimi muun muassa maansa apulaisulkoministerinä vuosina 2005-2009.

Venäläiset poliitikot ja kommentaattorit ovat Ukrainan sodan aikana toistuvasti kuvailleet Natoa ja Ukrainan tukijoita sodan osapuoleksi. Retoriikka sai entistä aggressiivisempia sävyjä keskiviikkona, kun ex-presidentti Dmitri Medvedev ilmoitti Venäjän pitävän Euroopassa sijaitsevia droonitehtaita mahdollisina kohteinaan. Viestipalvelu X:ssä julkaisemansa uhkailevan viestinsä lopuksi Medvedev kehotti eurooppalaisia ”nukkumaan hyvin”. Ex-presidentti toimii nykyään Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana.

Ex-diplomaatti Fried ei ole venäläisten uhkailevista ulostuloista yllättynyt. Retoriikka kumpuaa hänen mukaansa Venäjän heikkoudesta ja turhautuneisuudesta, ei vahvuudesta.

– He ovat turhautuneita, sillä he eivät kykene lyömään Ukrainaa. Joten nyt he väittävät taistelevansa Natoa ja Yhdysvaltoja vastaan. He yrittävät pelotella eurooppalaisia. En usko sen toimivan, hän sanoo.

Jo Neuvostoliiton taktiikkana oli aikoinaan eskalaatiolla uhkaileminen, kylmän sodan vuosia todistanut Fried toteaa.

Haastattelussa Fried ilmaisee lisäksi tyytyväisyytensä Viktor Orbanin äskettäiseen vaalitappioon Unkarissa, arvostellen oman maansa viimeaikaista Venäjä-politiikkaa. Fried on erityisen tyytymätön Donald Trumpin hallinnon päätökseen höllentää Venäjään kohdistuvia öljypakotteita väliaikaisesti, kuvaillen ratkaisua ”tyhmäksi liikkeeksi”.