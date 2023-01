Ruotsi antaa Archer-tykkijärjestelmän puolustajalle

Ruotsi aikoo lähettää Archer-tykkijärjestelmän Ukrainaan, kertoi pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa. Itseliikkuvien haupitsien Lisäksi Ukrainalle annetaan SVT:n mukaan erilaisa taisteluajoneuvoja ja panssarintorjuntarobotteja.

Ukrainan toivomaa tykkijärjestelmää voidaan siirtää pyörillä. Se ampuu nopeasti on ja on erittäin tarkka.

– Kun sota on vaakalaudalla, sotilaallinen tuki on ehdottoman tärkeää. Lännen tuki on ollut erittäin tärkeää Ukrainan puolustuskyvylle, Kristersson sanoi.

Archer on BAE Systems Boforsin kehittämä itseliikkuva haupitsi.

– Se on ehkä maailman edistyksellisin tykkijärjestelmä ja palanen, jota ukrainalaiset ovat pyytäneet jo pitkään, sanoi puolustusministeri Pål Jonson.

Ukrainan tukipaketti on Ruotsin kymmenes. Aiemmat paketit ovat sisältäneet muun panssaritorjunta-aseita.