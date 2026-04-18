Venäjä ei sulje pois iskuja eurooppalaisiin droonilaitoksiin

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin perjantaiset puheet seurasivat Venäjän äskettäisiä varoituksia siitä, että ”Euroopan tuki Ukrainan droonikyvyille voisi johtaa ennalta arvaamattomiin seurauksiin”, kirjoittaa The Kyiv Independent.

Moskova on syyttänyt useita maita siitä, että ne ovat osa Kiovan ”strategista selustaa”.

Ukraina ja sen eurooppalaiset liittolaiset ovat laajentaneet puolustusyhteistyötään viime viikkoina, mukaan lukien sopimukset Britannian ja Saksan kanssa yhteisistä droonihankkeista. Espanja ja Belgia lupasivat Ukrainalle myös yhteensä kaksi miljardia euroa uutta sotilasapua.

Venäjän puolustusministeriö väitti, että Ukrainan Venäjä-iskuissa käytetyt droonit valmistettiin eurooppalaisten laitosten tuella. Ministeriö mainitsi Lontoon, Münchenin, Prahan ja Riian ja väitti komponenttien tuotantopaikkojen olevan Espanjassa ja Italiassa.

Ministeriö sanoi julkaisseensa droonien tuotantoon väitetysti osallistuvien yritysten nimet ja osoitteet. Ministeriö kuvaili toimenpidettä pyrkimykseksi tiedottaa Euroopan yleisölle siitä, mitä se kutsui Euroopan turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ”todellisiksi lähteiksi”.

– Näiden maiden suora osallistuminen konfliktiin, Ukrainan ympäröivään sotaan, kasvaa; yksityiskohdat on esitetty puolustusministeriön lausunnossa, Peskov sanoi.

Hän ei vastannut kymykseen, tarkoittiko yritysten sijaintien julkaiseminen sitä, että Moskova harkitsisi iskuja laitoksiin, joiden väitetään tuottavan drooneja Kiovalle.