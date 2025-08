Viron hallitus keksi yllättävän selityksen hintojen rajuun nousuun

Hinnat ovat nousseet Virossa useita kymmeniä prosentteja muutaman vuoden sisällä, ja suunta jatkuu yhä ylöspäin.

Viron tilastokeskuksen tuoreen kuluttajahintaindeksin ennakkoarvion mukaan hinnat ovat nousseet 5,6 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Tämän vuoden kesäkuusta nousua oli 0,6 prosenttia.

– Verrattuna edelliseen kuukauteen näemme hinnannousua kaikilla suurimmilla aloilla lukuun ottamatta vaatteita ja jalkineita sekä ravitsemus- ja majoituspalveluja. Hinnannousuun vaikutti muun muassa heinäkuussa noussut arvonlisävero sekä tupakka- ja bensiinivero, kertoi yleisradio ERR:lle Lauri Veski Viron tilastokeskuksesta.

Virossa arvonlisäveron yleinen kanta nousi heinäkuussa 22 prosentista 24 prosenttiin. Korotus on ollut erittäin epäsuosittu virolaisten keskuudessa. Sitä on vastustettu kansalaisaloitteella, joka on kerännyt noin kuukaudessa yli 80 000 allekirjoitusta.

Viron pääministeri Kristen Michal sanoi ERR:n mukaan torstaina hallituksen lehdistötilaisuudessa ymmärtävänsä kansalaisten huolen hintojen korotuksesta. Hänen mukaansa korkea inflaatio on ongelma.

Pääministeri kuitenkin kuitenkin vieritti vastuuta hallitukselta muualle. Hänen mukaansa arvonlisäveron korotuksen vaikutus hintoihin ei ole suuri.

Kristen Michal selitti hintojen nousua sillä, että virolaisilla kaupoilla on liikaa myyntipinta-alaa. Hänen mukaansa ”kauppapalatsien” rakentaminen on luonut kauppiaille painetta pyytää myymistään tuotteistaan yhä kalliimpaa hintaa.

– Kun katson vertailukelpoisia tietoja kiinteistösektorilta, saamani tiedot osoittavat, että meillä on keskimäärin neliömetriä kohden liikevaihtoa kolmanneksen vähemmän kuin Euroopassa yleensä, pääministeri kertoi.

– Ehkä olemme vain rakentaneet liian upeat kaupat, hän jatkoi.

Valtiovarainministeri Jürgen Ligi komppasi lehdistötilaisuudessa pääministeriä.

– He (kaupat) eivät tarjoa meille pelkästään hyvin suuria pintoja, vaan myös hyvin suuren valikoiman. Ja pienen kansan tapauksessa meillä on olemassa koko tavaravalikoima, joka suurilla kansoilla on. Valikoima tekee siitä myös kallista. Mutta itse olemme sitä halunneet, rahaministeri sanoi.

Lehdistötilaisuudessa Jürgen Ligi yltyi uutissivusto Delfin mukaan jopa haukkumaan arvonlisäveron korotusta vastustavan kansalaisaloitteen allekirjoittajia.

– Perustuslaki sallii ihmisten olla tyhmiä, mutta ei hallituksen.

