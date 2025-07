Virossa kytee verokapina

Elinkustannukset ovat kivunneet Virossa yhä korkeammalle. Hintojen nousua vauhditti entisestään heinäkuun alussa voimaan tullut arvonlisäveron yleisen kannan nosto 22 prosentista 24 prosenttiin.

Tätä vastaan virolaiset ovat protestoineet kansalaisaloitteella, joka vaatii alv:n alentamista. Se on kerännyt yleisradio ERR:n mukaan kuukauden aikana jo yli 80 000 allekirjoitusta, joka on kaikkien aikojen ennätys.

Aloitteessa huomautetaan, että esimerkiksi Suomessa elintarvikkeilla on vain 14 prosentin alv-kanta. Se on huomattavasti alhaisempi kuin Virossa.

– Virossa ruoan hinnat ovat jo nyt keskimäärin 109 prosenttia EU:n tasosta, mikä tarkoittaa, että virolaiset kuluttajat maksavat ruokakoristaan enemmän kuin Euroopan unionin keskivertokansalainen. Samalla virolainen käyttää noin 19 prosenttia tuloistaan ruokaan, mikä on selvästi enemmän kuin EU:n keskiarvo, joka on noin 13 prosenttia. Lisäksi on otettava huomioon, että Viron keskipalkka on EU:n keskiarvoa alempi, mikä pahentaa ongelmaa entisestään, aloitteen esittelytekstissä kerrotaan.

Virossa tuli vuodenvaihteessa voimaan myös autovero, jota vastaan on myös tehty kansalaisaloite. Se keräsi lähes 66 000 allekirjoitusta.

Maaleht kertoo, että yli 23 000 ihmistä ei ole maksanut erittäin epäsuosittua ajoneuvoveroa. Monelle kyse on periaatteesta, ja yksi heistä on lehden haastattelema Mart.

– Petos, perustuslain vastainen, ei laillinen, mies luettelee syitä jättää vero maksamatta.

Viron valtiovarainministeri Jürgen Ligi on suhtautunut hyvin penseästi veroja vastustaviin virolaisiin. Hänen mukaansa ”meteli” arvonlisäveron korotuksesta on ”häpeällistä”.

– Onko tosiaan niin, että nämä valittajat eivät ole kuulleet uutisia puolustusmenojen nostamisesta viiteen prosenttiin tai uutisia Natosta? Eivätkö he ole kuulleet Viron lupauksesta nostaa (puolustusmenot) yli viiteen prosenttiin? Eivätkö he lue päivittäin sotauutisia, Jürgen Ligi pohti taannoin ERR:llä.

