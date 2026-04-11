Viro keskeyttää rynnäkköpanssarien hankinnan

Ukrainasta saatujen kokemusten, markkinoiden tilanteen ja Viron puolustusvoimain komentajan antamien suositusten perusteella Viron hallitus on päättänyt panna uusien rynnäkköpanssarivaunujen hankinnan jäihin. Yli puoli miljardia euroa maksavan ohjelman mukainen hankinta olisi tuonut ensimmäiset vaunut Viroon vuosina 2029–30.

– Jotta voisimme edetä muiden välttämättömien ratkaisujen kanssa ja myös jatkaa nykyisten vaunujen elinkaarta, tämä päätös piti tehdä nyt, sanoi puolustusministeri Hanno Pevkur.

Nykyisten CV-90-rynnäkkövaunujen elinkaarta suunnitellaan jatkettavan 10 vuotta. Vaikka sekin maksaa paljon, on se Pevkurin mukaan silti monin verroin edullisempaa kuin uusien vaunujen hankinta. Hän huomauttaa, että rynnäkkövaunujen hinnan ennustetaan nousevan, mikä näkyy tarjouksissa jo nyt.

– Mutta pääsyy [hankinnan keskeyttämiselle] on se, että raskaan kaluston osuus taistelukentällä on vähenemässä. Siksi puolustusvoimain komentaja neuvoi, että on järkevämpää modernisoida nykyiset vaunut kuin korvata niitä kymmenen vuoden aikajänteellä, Pevkur selvensi.

Varatut 500 miljoonaa euroa ohjataan puolustusvoimien tulivoimaan, liikkuvuuteen, miehittämättömiin järjestelmiin ja tilannetietoisuuden kasvattamiseen.

– Noudatamme sitä, mitä olemme oppineet Ukrainasta, ja erityisesti ilmatorjunta sekä ”silmät ja korvat” ovat alueita, joita vahvistetaan merkittävästi tulevina vuosina. Puolustusvoimain komentaja on päivittämässä suosituksensa, minkä jälkeen suunnitelma seuraavan neljän vuoden puolustusinvestoinneista voidaan hyväksyä. Fokus on droonien vastatoimissa, ilmatorjunnassa ja miehittämättömissä järjestelmissä, Pevkur totesi.

Vikerraadion Reporteritundissa hän sanoi, että on hyvin todennäköistä, että uudella droonikalustolla on merkittävästi suurempi rooli Viron puolustusvoimain komentajan suosituksissa.

– Tätä varten luotiin Tulevaisuuden kykyjen johtoporras, joka on testannut parin viime kuukauden aikana kaikkea mahdollista maailmalta ja huomannut, että osa toimii paremmin, kun taas muut ovat hyvin varhaisissa vaiheissa, Pevkur sanoi.

Hän huomautti, että teknologia kehittyy tällä hetkellä hyvin nopeasti, minkä vuoksi tulevaisuuden sijoitukset täytyy suunnitella joustavasti, jotta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

– Näemme esimerkiksi, että Israelissa on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa laserase, eli teknologinen kehitys vie meitä todennäköisesti pisteeseen, jossa kykymme paranevat jatkuvasti. Mutta pystymmekö pudottamaan kaikki [droonit] – siitä on vaikea olla varma, koska myös hyökkäävä osapuoli muuttaa vektoreitaan ja kehitystään. Rakettimoottorilla varustetut [hyökkäys]droonit ovat jo käytössä; toiseksi, niitä testataan jo sähkömoottoreilla, mikä tarkoittaa, että myös akustisista sensoreista alkaa tulla hyvin monimutkaisia. Me rakennamme myös parhaillaan omaa akustista sensoriverkostoamme. Joten jopa ne sadat miljoonat, joita investoimme droonien vastatoimiin kuukausien ja vuosien aikana, niiden on oltava joustavia koko ajan ja meidän on pyrittävä pysymään ajan tasalla, selitti Pevkur.