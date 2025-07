Hinnat hyppäsivät taas Virossa – rahaministeri läksyttää ”valittajia”

Hinnat ovat nousseet Virossa useita kymmeniä prosentteja muutaman vuoden sisällä.

Heinäkuusta alkaen Viro on jälleen hieman kalliimpi maa, kun arvonlisäveron yleinen kanta nousi 22 prosentista 24 prosenttiin. Tämä koskee myös elintarvikkeita, joten Virossa korotuksen jälkeen Euroopan unionin toiseksi korkein elintarvikkeiden alv-kanta heti Unkarin jälkeen.

Kotitalouksien lisäksi virolaiset yrittäjät ovat moittineet alv-korotusta. Viron valtiovarainministeri Jürgen Ligi tyrmää suorasukaisella tyylillään arvostelun. Hänen mukaansa yrittäjien ”valitus” osoittaa ”yleisen mielialan rappeutumista”.

– Yrittäjät ovat perinteisesti ymmärtäneet, että arvonlisävero vahingoittaa taloutta vain vähän. OECD:n mukaan ei lainkaan, koska valtiota täytyy rahoittaa ja arvonlisävero on siihen kaikkein turvallisin tapa, hän toteaa yleisradio ERR:lle.

Hänen mukaansa hintojen noususta ylipäätään puhutaan liikaa.

– On perusteellinen alamäki, jos yhteiskunnassa ei enää puhu siitä, miten pärjätä, ansaita enemmän rajaa, elättää perhettä ja ryhtyä yrittämään, vaan puhutaan vain siitä, että hinnat nousevat. Se on yhtä typerää kuin nousta aamulla ja kirota huonoa säätä, Jürgen Ligi toteaa.

Viron rahaministerin mukaan hallituksen mahdollisuus vaikuttaa hintoihin on hyvin rajallinen. Arvioiden mukaan alv-korotus nostaa kertaluonteisesti hintoja 1,639 prosenttia.

– Se on se, mitä hintoihin tulee päälle, ja tällainen meteli on oikeastaan häpeällistä, hän toteaa.

– Onko tosiaan niin, että nämä valittajat eivät ole kuulleet uutisia puolustusmenojen nostamisesta viiteen prosenttiin tai uutisia Natosta? Eivätkö he ole kuulleet Viron lupauksesta nostaa (puolustusmenot) yli viiteen prosenttiin? Eivätkö he lue päivittäin sotauutisia, Jürgen Ligi pohtii.

Rahaministeri kertoo aloittavansa jokaisen päivänsä tarkastamalla Ukrainan rintaman tilanteen.

– Todellako luullaan, ettei se vaikuta meihin? Pieneen valtioon, jonka toisella puolella on Venäjä – josta on perinteisesti tullut halvempia tavaroita – ja toisella puolella maita, joilla ei myöskään ole mennyt erityisen hyvin. Vientikysyntä on heikkoa, Pohjoismaissa kruunut ovat devalvoituneet. Ei Latviallakaan mene erityisen hyvin, Jürgen Ligi kuvaa talouden realiteetteja.

– En siis ymmärrä tätä valittamista – se on vain itsekeskeistä ja pikkumaista, hän toteaa.

Juttua muokattu 1.7. kello 16.57: Lisätty haastattelun lähteeksi Viron yleisradio ERR.