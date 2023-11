Virolaistutkija itärajasta: Kuvitelkaa, jos Suomi ei olisi nyt Natossa

Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskus ICDS:n apulaisjohtaja Kristi Raikin mukaan itärajan tilannetta on houkuttelevaa pitää seurauksena Suomen liittymisestä puolustusliitto Natoon. Tämä teoria ei kuitenkaan kestä tarkastelua.

– Venäjä suoritti vastaavan operaation Suomea vastaan jo vuonna 2016. Se, ettei Suomi ollut Natossa ei estänyt hybridihyökkäyksiä, Raik muistuttaa X:n päivityksessään.

– Kuvitelkaapa, että Suomi ei nyt olisikaan Natossa. Kuinka paljon haavoittuvaisempi se olisi kaikenlaiselle venäläiselle painostukselle, hän jatkaa.

Raik luonnehtii X:n päivityksessään itärajalla käynnissä olevaa turvapaikanhaun käyttöä pahansuopaan vaikuttamiseen suoraan Venäjän ”hybridihyökkäykseksi Suomea vastaan”. Vuosina 2015 ja 2016 nähtiin samankaltainen hanke, joka keskittyi pohjoisen Suomen Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemille. Verkkouutiset kertoo tuolloisesta tapauksesta lisää tässä jutussa.

Kristi Raikin mukaan Venäjän strateginen tavoite on palauttaa etupiirinsä ja Nato on tämän suurin este.

– Nato ei ole uhka Venäjän federaatiolle sen tunnustettujen rajojen sisällä, mutta se on uhka venäläiselle imperialismille.

Puolustusliiton jäsenet ovat asiantuntijan mukaan paremmin suojassa Venäjän revisionistisilta pyrkimyksiltä kuin maat, jotka eivät ole jäseniä.

– Siksi Suomi liittyi Natoon ja siksi Ukraina haluaa liittyä.

– Vahva vastaus, jolla näytetään, ettei Venäjän hybridihyökkäyksillä ole haluttua Suomen, EU:n ja Naton heikentämisen vaikutusta on paras tapa vastata.

