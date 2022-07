Virolaiskenraali: Jos mahdollista, Venäjä hyökkää Nato-maahan

Eesti Päevalehden haastattelussa Viron puolustusvoimien eli Kaitseväen komentaja, kenraaliluutnantti Martin Herem vastaa seuraavasti kysymykseen siitä, että onko Baltia toistaiseksi turvassa Venäjältä.

– Paras olisi sanoa, että Venäjä on kiireinen. Venäjän aggressiivisuus on lisääntynyt koko ajan. Viimeisimmät puheet siitä, että Narva on muinainen venäläinen kaupunki… Mielestäni varoitus ei ole joukkojen keskittämiset ja rajantakaiset harjoitukset. Varoittavaa on jo valtion käyttäytyminen, valtiojohdon puheet.

– Tällä hetkellä Putin ei ole esittänyt meille sellaisia syytöksiä kuin esitti länsivalloille marraskuun lopussa, ja Ukrainalle erittäin vakavia tammi-helmikuussa huipentuen 22. helmikuuta pitämäänsä puheeseen. Se oli jo itsestään sodanjulistus.

Herem on aiemmin ilmaissut Viron johdon jakaman näkemyksen siitä, että pelote ei enää riitä, vaan tulee valmistautua heti sotaa varten, mistä Verkkouutiset on kertonut tässä. Toisaalta Ukrainaa ei sovi käyttää esimerkkinä pelotteen toimimattomuudesta, koska Ukrainan osalta ei edes ollut pelotetta.

– Ukraina ei ole tässä mielessä hyvä näyte. Kukaan ei sanonut Venäjälle, että jos jatkat Ukrainassa sotaa, vastaamme heti sotilaallisesti. Oli ainoastaan taloudellis-poliittinen pelote, luvattiin heittää Venäjä jostakin ulos ja asettaa pakotteet. Se nyt ei napannut Putinia lainkaan. Oli sotilaallisesti selvää, että jos yritetään Kiovaan asti, ovat tappiot suuret. Jotkut olettavat, että Putin ei täysin ymmärtänyt sitä. Mielestäni ymmärsi kyllä. Hän ei vain välitä sellaisesta.

Herem huomauttaa, että venäläinen ajattelu eroaa länsimaisesta. Sotiessa ruumiita tulee eikä niiden välttäminen kiinnosta. Sankarikuoleman kultti on vahva.