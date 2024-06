Kymmenen käsikranaattia rynnäkköön – ”Tällaiseen sotaan ei ole olemassa Naton oppaita”

Euroopan unionin jäsenmaat ovat kouluttaneet marraskuusta 2022 lähtien jo yli 52 000 ukrainalaissotilasta. Hankkeessa on mukana 24 EU-maata. Yhteensä on koulutettu yli 130 000 sotilasta noin 80 kohteessa eri puolilla maailmaa. Britannian johtamat koulutushankkeet ovat pyörineet vuodesta 2015 lähtien.

Yhdysvaltain West Point -sotilasakatemian tutkijat seurasivat Ukrainan joukkojen koulutusta lähellä Berliiniä sijaitsevassa Saksan asevoimien tukikohdassa. Viisi jalkaväkimiestä rynnäköi uudelleen ja uudelleen juoksuhautaan yli viiden tunnin ajan. Energiseksi kuvailtu saksalainen aliupseeri karjui vieressä käskyjä ja huomautti virheistä toisen saksalaissotilaan kääntäessä ohjeet ukrainaksi.

Muut pienet ryhmät harjoittelivat samankaltaista toimintaa metsäisessä maastossa. Tavoitteena on opettaa sotilaille 40 vuorokauden peruskoulutuksessa taitoja, joiden avulla ukrainalaiset pystyvät vyöryttämään itsevarmasti venäläisten puolustusasemia.

Toisessa Bundeswehrin kohteessa kahdeksan hengen rynnäkköosasto hyökkäsi 50 metriä pitkään juoksuhautaan asutuskeskustaistelua simuloivassa maastossa. Sotilaita ohjeistettiin heittämään käsikranaatti parin metrin välein.

Koulutusta johtavat upseerit sanovat, että yksi sotilas tarvitsisi vastaavaan tehtävään kymmenen kranaattia. Kokeneet ukrainalaissotilaat valittavat, että hyvällä tuurilla sotilas voi saada niitä kaksi kappaletta. Tiedustelulennokin tukea pidetään välttämättömänä, koska sen avulla juoksuhaudassa liikkuvista venäläissotilaista saadaan ennakkovaroitus.

Kouluttajat varoittavat, että venäläiset usein tarkoituksella hylkäävät juoksuhautoja ja virittävät ne täyteen ansoja eteneville ukrainalaisille. He suosittelevat putkiraivainten käyttöä ansojen tuhoamiseksi. Ukrainan kannalta uhkana on, että puolustusasemien alta kaivetaan ajoittain tunneleita.

Sodankäynnin muutos on käynyt selväksi kevään 2022 jälkeen.

– Tällaiseen sotaan ei ole Natossa minkäänlaista sotilasoppia tai manuaalia, eräs kouluttaja sanoo.

Koulutukseen osallistuvista ukrainalaissotilaista nuorimmat ovat 19-vuotiaita ja vanhimmat 69-vuotiaita. Koulutettavien keski-ikä oli viime vuonna 34, mutta nyt jo huolestuttavan korkea eli yli 40 vuotta.

Keväällä hyväksytty lakimuutos alensi värväysten ikärajaa 27 vuodesta 25 vuoteen, minkä uskotaan riittävän neljän uuden jalkaväkiprikaatin muodostamiseen. Vahvistuksia tarvitaan kipeästi eri puolilla pitkää rintamalinjaa. Ukrainan on arvioitu menettäneen yli 70 prosenttia kokeneista sotilaistaan vuoden 2022 jälkeen.

Kouluttajat sanovat yhdistävänsä vanhoja taistelutyylejä uuteen teknologiaan. Osa katsoo säännöllisesti sosiaalisessa mediassa julkaistuja videoita, joista voi seurata Venäjän ja Ukrainan joukkojen sopeutumista uusiin uhkakuviin.

Neuvonantajat ovat vierailleet museoissa ja kirjastoissa tutkimassa ensimmäisen ja toisen maailmansodan taktisia oppaita, jotka käsittelevät juoksuhautojen kaltaisten puolustusasemien valmistelua ja vyöryttämistä. Monet kouluttajat sanovat asetelman kääntyneen päälaelleen, koska koulutettavilla on nyt heitä parempi käsitys modernista sodankäynnistä.

Ukrainian assault troops from the 3rd Company of the 3rd Separate Assault Brigade successfully cleared Russian positions in the Kharkiv region. They first surrounded a Russian bunker and then proceeded to eliminate them until they were completely destroyed. pic.twitter.com/MGSt6JJVla

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2024