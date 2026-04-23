Virikeseteli nousee 540 euroon, haittaverot kiristyvät – näin riihi vaikuttaa kukkaroon

Hallitus sopi keskiviikkona päättyneessä kautensa viimeisessä kehysriihessä toimista ennen kaikkea työllisyyteen, kasvuun ja turvallisuuteen.
Leikkauksia tehdään ensi vuonna ennen kaikkea valtionhallinnon menoihin (60 miljoonaa) ja sote-järjestöjen valtionavustuksiin (50 miljoonaa).
Hallitus tukee energiaremontteja ja saneerauksia määräaikaisella 110 miljoonan euron tukiohjelmalla. Tavoitteena on saada aikaan yli miljardin euron kasvu korjausrakentamiseen.
Hallitus panostaa 20 miljoonaa euroa lisää nuorten työllistymisseteliin ja 20 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien täydennyskoulutuksen osaamisseteliin.
Puolustusmenoja korotetaan vuoteen 2030 mennessä yli miljardilla eurolla. Puolustusmenojen osuus BKT:sta nousee 3,2 prosenttiin vuonna 2030. Lisärahoitusta käytetään henkilöstön palkkaamiseen, kertausharjoituksiin, materiaalin kunnossapitoon ja puolustusmateriaalihankintoihin sekä droonikyvykkyyksien vahvistamiseen.
Myös yrittäjien eläkeuudistus (YEL) toteutetaan vuoden 2028 alusta: yrittäjä voi jatkossa valita maksun perusteeksi joko ansiotulon tai työtulon.
Lisäksi kehysriihen päätöslistalla on laaja liikennepaketti, esimerkiksi useita tiehankkeita varsinkin Itä-Suomeen.
Seuraavassa on esitelty lisäksi muutama kansalaisten kukkaroon vaikuttava uudistus, josta hallitus päätti riihessä.
Kotitalousvähennys nousee
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostetaan 2100 euroon. Kotitalousvähennyksen vähennysprosenttia korotetaan 35 prosentista 40 prosenttiin. Muutokset tehdään mahdollisimman nopeasti määräaikaisina vuoden 2027 loppuun. Kotitalousvähennystä hyödynnetään kotitalouksien palvelukysynnän vahvistamiseksi ja rakentamisalan elvyttämiseksi.
Virikeseteliin korotus
Virikesetelin verovapaa osuus nousee 400 eurosta 540 euroon. Virikesetelin käyttö laajenee muun muassa metsästykseen ja kalastukseen. Työnantajan työntekijälle myönnettävien työsuhde-etujen taso on asetettu vuonna 2009.
Työmatkavähennykseen kevennys
Työmatkavähennyksen omavastuuosuus alenee 900 eurosta 800 euroon. Uudistuksella helpotetaan työssäkäyvien liikkumisen kustannuksia.
ASP-rahoituksen omavastuuosuus laskee
ASP-lainoihin liittyvän ilmaisen valtiontakauksen osuus nostetaan 95 prosenttiin (aiemmin 90 prosenttia). ASP-lainan takaisinmaksuajan enimmäispituus yhtenäistetään muun asuntolainasääntelyn mukaisesti 40 vuoteen.
Haittaveroihin kiristys
Haittaveroja kiristetään 50 miljoonalla eurolla. Tästä kokonaisuudesta 30 miljoonaa euroa kohdennetaan perinteisten tupakkatuotteiden tupakkaveroon ja 20 miljoonaa euron osalta alkoholiin. Alkoholiveron kiristys kohdennetaan tasaisesti yli 5,5 alkoholitilavuusasteen tuotteisiin, ei kuitenkaan olueen eikä enintään 10 tilavuusasteen etyylialkoholiryhmän juomiin, kuten long-drink-juomiin.
Valinnanvapauskokeilu laajenee
65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua laajennetaan ja jatketaan vuodella hallitusohjelman Kela-korvauksiin varatun rahoituksen raamissa. Kokeilun tutkimusluetteloa laajennetaan, muun muassa röntgeniin, ja vuosittaisten lääkärikäyntien määrää lisätään hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. Kokeilu laajennetaan fysioterapiakäynteihin.
Ammattidiesel tulee
Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä tuetaan toteuttamalla raskaan liikenteen ammattidiesel vähintään kymmenen vuoden mittaisena. Ammattidieselin vaikutus julkiseen talouteen on arviolta 40 miljoonaa euroa. Hallituksen tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö vahvistetaan vuoden 2026 aikana. Ensimmäiset palautukset alkavat viimeistään vuoden 2028 toisella vuosipuoliskolla.
Valtio palkkaa 500 nuorta
Hallitus päätti riihessä, että valtionhallintoon palkataan 500 uutta kesätyöntekijää tai harjoittelijaa. Tällä halutaan haastaa yritykset kasvattamaan kesätyöntekijöiden määrää.
Mitä ei toteutettu?
Hallitus ei päättänyt laskea jakeluvelvoitetta, jolla määritetään paljonko tieliikenteessä pitää laskea biopolttoaineita. Päätöstä perusteltiin sillä, että se olisi hidas ja vaikutuksiltaan epävarma toimi.
Hallitus päätti myös olla koskematta varainsiirtoveroon työkaluna asuntokaupan vahvistamiseen. Asunnon ostaja maksaa varainsiirtoveroa ostaessaan asunnon.
Viime vuoden kehysriihessä päätettyä yhteisöveron alennusta ei peruta: yhteisövero laskee nykyisestä 20 prosentista 18 prosenttiin ensi vuoden alussa.