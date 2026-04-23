Pysäyttävä luku: Valtionvelan korkomenot nousevat 6,3 miljardiin euroon

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi kehysriihen tiedotustilaisuudessa madonluvut Suomen velkaantumisesta.

Hän esitteli kuvan, jonka mukaan valtionvelan korkomenojen arvioidaan olevan 3,2 miljardia euroa vuonna 2026 ja nousevan asteittain 6,3 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

– Tämän kuvan eteen voivat kaikki hetkeksi hiljentyä, Purra totesi.

Purra sanoi, että hallituksen aloittaessa korkomenot olivat 800 miljoonaa euroa. Siitä ne ovat nousseet hurjasti lyhyessä ajassa.

– Nämä summat ovat hirvittäviä. Miten monta sektoria me voisimmekaan hoitaa tuollaisella summalla kuin 6,3 miljardia euroa. Kyllä, velat tulevat maksettaviksi, ja tämä hallitus on nähnyt sen erityisen hyvin. Lukujen perusteella sen näkee seuraava hallitus vieläkin paremmin, valtiovarainministeri totesi.

Valtionvelan määrän arvioidaan olevan n. 214 miljardia euroa vuoden 2027 lopussa, mikä on 71,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tästä se kasvaa noin 63,5 miljardia eurolla vuosina 2027–2030. Vuoden 2030 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 264 miljardia euroa, mikä on 78,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.