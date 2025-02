Ville Valkonen KL:lle: Tällaisilla veropäätöksillä kokoomus vauhdittaisi taloutta

Hallitukselta odotetaan huhtikuun puoliväliriihessä uusia kasvutoimia laahaavan talouskehityksen piristämiseksi.

Kokoomuksen kansanedustajan Ville Valkosen mukaan tavoitteena on saada aikaan paketti, jolla on vaikutusta.

– Hallitus on täysin tosissaan näiden talouskasvupäätösten osalta. Kokoomus pitää erityisen tärkeänä, että oikeasti uskallettaisiin tehdä uusia talouskasvupäätöksiä, niin pieniä kuin isoja, valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajana toimiva Valkonen sanoo Kauppalehden haastattelussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto esitti aiemmin tässä kuussa vero-ohjelmaa, jossa ehdotettiin muun muassa yhteisöveron laskemista 15 prosenttiin, ylimpien marginaaliverojen alentamista sekä perintöveron poistamista.

Kehysriihessä on todennäköisesti esillä erilaisten veroporkkanoiden käyttö osana kasvupakettia.

Valkonen myöntää KL:n haastattelussa, että verotus on yksi tärkeimmistä välineistä, kun kasvua haetaan. Hallituksen tulevia päätöksiä tai tarkkoja lukuja hän ei kuitenkaan ennakoi.

– Kokoomus tahtoisi priorisoida nimenomaan sellaisia veropäätöksiä, joilla on välittömin vaikutus talouskasvuun ja työllistymisen kannustimiin. Silloin tarkastellaan ansiotulo- ja yhteisöveroa, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan yhteisöveron merkitys voi nousta, jos verokilpailu kiihtyy.

Kokoomusedustajan mielestä on selvää, että verotuksen keventämisellä on myönteinen vaikutus työnteon ja investointien kannustimiin. Se mistä on epävarmuutta, liittyy mittakaavaan.

Velaksi Valkonen ei ole valmis veroja alentamaan. Veronalennuksia voi hänen mukaansa paikata menosäästöillä, rakenteellisilla uudistuksilla tai muita veroja kiristämällä.

Yhteisöveroa on edellisen kerran alennettu vuonna 2014, jolloin Jyrki Kataisen (kok.) hallitus päätti laskea yhteisöverokannan 24,5 prosentista 20 prosenttiin.