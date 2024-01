Viktor Orban: Unkarin hallitus tukee Ruotsin Nato-jäsenyyttä

Unkarin hallitus tukee Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Asiasta kertoo Unkarin pääministeri Viktor Orban viestipalvelu X:ssä.

Hän kertoo käyneensä keskiviikkona puhelinkeskustelun Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

– Korostin myös, että kehotamme jatkossakin Unkarin parlamenttia äänestämään Ruotsin liittymisen puolesta ja saattamaan ratifioinnin päätökseen niin pian kuin mahdollista, Orban sanoi.

Unkari on ainoa Naton jäsenmaista, joka ei ole vielä ratifioinut Ruotsin Nato-jäsenhakemusta. Turkki ratifioi Ruotsin Nato-hakemuksen myöhään tiistai-illalla.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024