”Viktor Orban täyttää Venäjän toiveen”

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kommentoi X-viestipalvelussa Unkarin pääministeri Viktor Orbánin linjaa ja sen vaikutuksia Ukrainaan, Unkariin ja Transkarpatian unkarilaisväestöön. Ulkoministerin mukaan Orbán ei puhu Ukrainan valtiolle, vaan ensisijaisesti transkarpaattisille unkarilaisille sanoessaan, ettei “Ukrainan sallittaisi liittyä Euroopan Unioniin seuraavan sadan vuoden aikana”.

Ulkoministerin mukaan kyse on “freudilaisesta lipsahduksesta”. Hän viittaa yli sata vuotta sitten solmittuun rauhansopimukseen, joka oli unkarilaisille traaginen, ja kutsuu Orbanin lausuntoa “cynismin huipuksi”.

– Jonkun on sanottava tämä karu totuus. Orbán ei välitä Ukrainassa asuvien unkarilaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, hän sanoo.

Ulkoministeri syyttää Orbánia siitä, että tämä haluaa pitää unkarilaiset “panttivankeina omissa geopoliittisissa seikkailuissaan” ja käyttää tilannetta myös rahanpesuun erilaisten ulkomaisten hankkeiden ja säätiöiden kautta.

– Estämällä Ukrainan EU-jäsenyyden Viktor Orbán tekee jälleen yhden rikoksen unkarilaista kansaa ja itse Unkaria vastaan, ulkoministeri toteaa.

Hän muistuttaa EU:n roolista rauhan rakentajana.

– Euroopan unioni on rauhan alue ja se perustettiin toisen maailmansodan jälkeen estämään uusi sota, hän sanoo.

Ulkoministeri korostaa, että Ukrainan EU-jäsenyys “toisi rauhan lähemmäksi ja takaisi turvallisuuden ja vaurauden koko Euroopalle ja koko unkarilaiselle kansalle”.

Ulkoministeri yhdistää Orbánin linjan Putinin tavoitteisiin.

– Venäjä ei halua rauhan saavuttamista vaan sodan jatkumista. Estämällä Ukrainan EU-jäsenyyden Orbán täyttää Putinin toiveet. Hän estää rauhan palauttamisen Euroopassa ja tekee Unkarista Kremlin hallinnon myötävaikuttajan.

Ulkoministerin mukaan Orbán ei toimi “edes Miklós Horthyn tavoin”, vaan “Hitlerin kätyrin Ferenc Szálasin tavoin”. Hän sanoo, että Unkari ja unkarilainen kansa eivät ansaitse joutua “uudelleen väärälle puolelle historiaa”.

Ulkoministeri korostaa unkarilaisten arvoja.

– Unkarilainen kansa on ihmisarvon ja vapauden kansa, hän sanoo.

Hän antaa myös varoituksen Orbánin hallinnolle.

– Mitä vaaleihin tulee, teidän ei pitäisi pelätä Ukrainaa. Teidän pitäisi pelätä unkarilaista kansaa, joka on väsynyt valheisiinne, kleptokratiaanne ja vihaanne.

Kommentit ovat osa laajempaa X-keskustelua Unkarin ja Ukrainan ulkoministerien välillä.