Viktor Orban perustaa uuden ryhmän europarlamenttiin

Unkarin pääministeri ja Fidesz-puolueen puheenjohtaja Viktor Orban kertoo perustavansa uuden ryhmän europarlamenttiin.

Euroopan patriootit -nimiseen ryhmään kuuluu Fideszin lisäksi tšekkiläisen Andrej Babišin Ano-puolue sekä Herbert Kicklin johtama Itävallan Vapauspuolue FPÖ.

Fideszillä on parlamentissa 10 paikkaa, Anolla seitsemän ja Vapauspuolueella kuusi, yhteensä siis 23 paikkaa. Kaikkia kolmea puoluetta yhdistää vahva Kreml-mielisyys sekä Ukrainan avustamisen vastustaminen.

Ano on aiemmin kuulunut parlamentissa liberaaliin Renew Europe -ryhmään. Populistipuolue oli kuitenkin ryhmälle murheenkryyni sen tehdessä Tšekin sisäpoliitikassa yhteistyötä niin kommunistipuolueen kuin laitaoikeistonkin kanssa.

Itävallan FPÖ taas istui edellisessä parlamentissa laitaoikeiston ID-ryhmässä. Euroskeptinen puolue tunnetaan tiiviistä suhteistaan Venäjään, ja se onkin vastustanut äänekkäästi Venäjä-pakotteita.

Orbanin mukaan Euroopan patrioottien tavoite olla europarlamentin vahvin oikeistoryhmä.

– Eurooppalaiset haluavat kolmea asiaa: Rauhaa, järjestystä ja kehitystä. Brysselin eliiteiltä he saavat sotaa, maahanmuuttoa ja stagnaatiota, Orban totesi.

Babiš taas totesi ryhmän muuttavan Eurooppaa.

– Preferoimme […] rauhaa sotaan verrattuna, Babiš sanoi.

Kolmikolla on kuitenkin edessä merkittävä haaste, sillä europarlamenttiryhmän perustaminen edellyttää 23 europarlamentaarikkoa, jotka ovat kotoisin vähintään seitsemästä eri EU-maasta. Vaikka ryhmä täyttää jo nyt meppien minimimäärän, olisi ryhmään houkuteltava jäseniä vielä neljästä EU-maasta.

Mikäli ryhmään ei saada jäseniä muista maista, jää se epäviralliseksi.

Orban, Babiš ja Kickl yrittänevätkin nyt rekrytoida jäseniä toden teolla, sillä ryhmän virallistaminen toisi niille lukuisia etuja parlamentissa. Ryhmillä on muun muassa etuoikeus ryhmäpuheenvuorojen pitämiseen. Ne ovat myös edustettuna puhemiesneuvostossa sekä saavat myös parlamentilta rahoitusta ja henkilöstöä.

The political change in Europe has begun! Today we lanched a new political group with @AndrejBabis and Herbert Kickl.

European people want three things: #peace, order and development. All they get from the current Brussels elite is #war, #migration and stagnation.

In this… pic.twitter.com/u3Pd4YaJxy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 30, 2024