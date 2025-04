USA ei neuvottele Venäjän kanssa ennen kuin Ukrainassa on tulitauko

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt selväksi, että ainoa keskustelunaihe Venäjän kanssa käytävissä neuvotteluissa on tulitauko Ukrainassa, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Tammy Bruce sanoi tiedotustilaisuudessa The Kyiv Postin mukaan.

Kysyttäessä, voidaanko viimeisintä Yhdysvaltain ja Venäjän vankien vaihtoa pitää myönteisenä merkkinä Moskovan halukkuudesta neuvotella Ukrainasta, Bruce vastasi:

– Presidentti on ilmaissut selkeästi, että Venäjän kanssa on pöydällä yksi asia, tulitauko; ei ole mitään muuta dynamiikkaa, johon puututaan tai jota edistetään ennen kuin se on käsitelty.

Bruce kertoi toimittajille, että koska Venäjä jatkaa Yhdysvaltojen välittämän tulitaukosopimuksen vetkuttamista – lähes kuukausi sen jälkeen, kun Ukraina oli hyväksynyt ehdot – Washington ei näe vaihtoehtoista tietä edetä ennen kuin taistelut loppuvat.

– Uskon, että kaikki ymmärtävät, että presidentti Trump on suoraan mukana tässä, hän sanoi vastauksena Kyiv Postin kysymykseen Venäjän haluttomuudesta noudattaa tulitaukoa.

– Meillä on maailman parhaat diplomaatit ulkoministeri (Marco) Rubion johdolla, ja sekä presidentti että Rubio ovat tehneet selväksi, mikä on vaakalaudalla, kun on kyse tämän tilanteen päättymisestä.

Bruce korosti, että sotaa ei voida ratkaista taistelukentällä.

– Se on lihamylly. Mistään muusta lopputuloksesta ei voida puhua ennen kuin ampuminen ja tappaminen loppuvat.

Bruce viittasi myös Rubion äskettäisiin kommentteihin, joka sanoi Naton lehdistötilaisuudessa, että lähiviikkojen aikana selviää, neuvotteleeko Moskova hyvässä uskossa.

– Venäjän on otettava se vakavasti. Tämä ei kestä kuutta kuukautta tai vuotta tai mitään muuta.