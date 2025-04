Viron presidentti Ukrainasta: Eurooppalaisten asenne on muuttunut

Viron presidentti Alar Karisen mukaan puolustusmenoja on lisättävä erityisesti Euroopan suurissa maissa. Hänen mukaansa ei riitä, jos vain pienet Venäjän naapurimaat vahvistavat puolustusta.

– Me puhumme Euroopasta kokonaisuutena, ja suurempien maiden täytyy antaa panoksensa. Me voimme nostaa puolustusmenomme vaikka 10 prosenttiin, mutta se ei merkittävästi lisää Euroopan puolustuskykyä kokonaisuutena. Meidän täytyy siis keskustella näiden suurten maiden kanssa, presidentti Karis sanoo Viron yleisradio ERR:n haastattelussa.

Alar Karis kertoo havainneensa muutoksen eurooppalaisten asenteissa Ukrainan ja puolustuksen suhteen. Hän puhuu maista, jotka ovat kauempana Venäjästä ja Ukrainasta.

– Tiedostetaan hyvin selvästi, että Venäjän aggressio voi ulottua myös heihin, ja ollaan valmiita panostamaan (puolustukseen). On tietysti poikkeuksia. Tällä hetkellä on kuitenkin havaittavissa, että huoli ei ole enää siitä, kuka Itä-Euroopassa on seuraava, vaan (huoli) on siitä, että sota saattaa ulottua myös heihin.

Viron presidentin mukaan Yhdysvaltain jättämää tyhjiötä ei tarvitse välttämättä täyttää Euroopan unionin kautta. Hän nostaa haastattelussa Ukrainaa tukevan niin sanotun halukkaiden maiden koalition, johon myös Suomi kuuluu.

– Näitä mahdollisuuksia täytyy hyödyntää, eikä jäädä kiinni siihen, että meillä on vain yksi instituutio, jonka kautta asioita voidaan hoitaa. Lopulta täytyy päästä siihen, että Euroopan talous kehittyy ja Eurooppa on suojattu, Alar Karis sanoo.