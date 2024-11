”Viktor Orbán haluaa Unkarin maailman päätöksenteon ytimeen”

Donald Trumpin paluu Yhdysvaltain presidentiksi on tutkija Zsuzsanna Szelényin mukaan innoittanut pääministeri Viktor Orbánin tavoittelemaan roolia Euroopan ja jopa koko maailman päätöksenteon keskipisteessä.

Orbán on hänen mukaansa hämmentänyt järjestelmällisesti eurooppalaista politiikkaa koko Venäjän Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022 aloittaman hyökkäyssodan ajan esittäen Vladimir Putinia myötäileviä näkemyksiä ja jarruttaen Ukrainalle annettavaa apua.

– Orbánin poliittisena tavoitteena on aina ollut nousta muutosvoimaksi kansainvälisellä näyttämöllä ja muokata EU:n tulevaisuutta. Tämä lähestymistapa tuli näkyviin jo vuonna 2010, kun hän ajoi ”avautumista itään” – politiikkaa, jonka tavoitteena on talouden monipuolistaminen rakentamalla ystävällisempiä suhteita Venäjään, Turkkiin ja Kiinaan, johtajana Keski-Euroopan yliopistossa työskentelevä Szelényi sanoo ajatushautomo Carnegien julkaisemassa artikkelissa.

– Orbán pyrkii nostamaan Unkarin – pienen itäeurooppalaisen maan transatlanttisen yhteistyön reunalta – eurooppalaisen ja jopa maailmanlaajuisen päätöksenteon ytimeen. Tämä ulkopoliittinen agenda on olennainen osa hänen kansallismielistä, epäliberaalia ja populistista linjaansa, Szelényi toteaa.

Vallitsevassa kansainvälispoliittisessa tilanteessa Orbán uskoo Szelényin mukaan voivansa saavuttaa aseman sekä Trumpin että Putinin keskeisenä keskustelukumppanina.

– Hän on asemoinut itseään ”rauhanrakentajaksi” sodan alusta lähtien, ja nyt hän haluaa niittää riskialttiin ja kiistanalaisen strategiansa satoa, Szelényi sanoo.

Yhdysvaltojen ja Unkarin suhde ei hänen mukaansa kuitenkaan ole vailla haasteita Orbániin myönteisesti suhtautuneen Trumpin paluusta huolimatta.

– Yhteismarkkinoiden jäsenenä Unkarin pääministeri ei voi pelata erillispeliä Yhdysvaltojen kanssa, jos Washingtonin ja Brysselin välille syntyisi kauppakiista. Ei myöskään ole mitään takeita siitä, että tuleva republikaanihallinto olisi täysin ystävällismielinen Orbánia kohtaan. Yhdysvaltain senaatin entisen republikaanijohtajan Mitch McConnellin sanojen pitäisi varoittaa yhteistyön syventämisestä: ”Kun Kiinan valtionyhtiö on käskenyt hyppäämään, unkarilaiset virkamiehet ovat kysyneet, kuinka korkealle?”, Szelényi toteaa.

Orbán hänen mukaansa joka tapauksessa jatkaa kallista lobbausta pysyäkseen Trumpin mielessä.

– Mutta vaikka Orbán olisikin vahva, Unkari on syvästi EU:hun integroitunut pieni maa, ja sen kansalaiset haluavat olla eurooppalaisia. Maan edistyminen ja menestys riippuu paljon enemmän EU:n menestyksestä kuin mistään muusta, Szelényi huomauttaa.

– Sitä paitsi Orbán on heikkenemässä. Vaikka hänen puolueensa on Unkarin suurin poliittinen ryhmittymä, se on menettämässä kannatustaan. Orbán ei ole enää maan suosituin poliitikko, eikä hän ole koskematon. Eikä Trumpin voitto poista Unkarin talouden ja yhteiskunnan syveneviä ongelmia.