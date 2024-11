Vihreiden Atte Harjanne lähtee Helsingin pormestarikilpaan

Vihreiden kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne ilmoittautuu mukaan kisaamaan vihreiden pormestariehdokkuudesta.

– Kun selvisi, ettei Pekka Haavisto (vihr.) ole käytettävissä, aloin pohtia omaa ehdokkuuttani uudelleen. Ja vähän innostuin. Ja mitä enemmän asiaa pohdin, sitä enemmän innostuin. Rakastan Helsinkiä ja haluan tehdä töitä kaupungin tulevaisuuden eteen, Harjanne sanoo tiedotteessaan.

Hänen mielestään Helsinki tarvitsee pormestarin, joka pyrkii tuomaan yhteen erilaisia näkökulmia ja rakentamaan rohkeasti vetovoimaista kaupunkia, jossa arki rullaa.

– On hieno ja tavoiteltava asia, että Helsinki kasvaa ja että ihmiset haluavat Helsinkiin. Sitä edistettäessä on samalla huolehdittava, että kaupunki tuntuu edelleen kaikille asukkaille kodilta, jossa on hyvä elää ja yrittää, luonto on lähellä ja palvelut pelittävät, Harjanne linjaa.

Hän perää poliitikkoja kaikilla tasoilla rakentamaan puheillaan ja päätöksillään toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen.

– Vetovoimaisen, ekologisesti kestävän, hauskan ja turvallisen pääkaupungin rakentaminen on juuri sitä, mitä tämä maailmanaika synkkine käänteineen kaipaa, Harjanne summaa.

Helsingin Vihreät valitsee pormestariehdokkaansa syyskokouksessaan 14. joulukuuta. Valinnassa perusteena käytetään neuvoa antavaa jäsenäänestystä.