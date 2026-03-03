Vihreät avaa linjaustaan: Tätä tarkoittaa talous ilman kasvupakkoa

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on ihmetellyt vihreiden linjausta, jonka mukaan Suomen pitää purkaa talouden ”kasvuriippuvuus”. Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vastaa Purralle.

– On vääjäämätön tosiasia, että talous on saatava toimimaan yhden planeetan rajoissa. Vihreät tekee töitä sen puolesta, että talous voi kasvaa kestävästi, mutta haluamme löytää keinot ympäristön ja hyvinvoinnin turvaamiseen myös kasvusta riippumatta, kertoo Hyrkkö tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Purra oli kommentoinut vihreiden puoluevaltuustossa viikonloppuna hyväksyttyä Reilun muutoksen ohjelmaa. Hän sanoi, että ”on omituista kuulla jonkun ehdottavan kasvun tahallista heikentämistä”.

Hyrkkö sanoo Purran väittävän virheellisesti, että vihreät ehdottaa kasvun tahallista heikentämistä.

– Valtiovarainministeriltä voisi odottaa täsmällisempää otetta. Kasvuriippuvuudesta johtuvien haavoittuvaisuuksien tiedostaminen ja muutoksiin varautuminen ei tarkoita nykyjärjestelmän periaatteiden kiistämistä. Talouskasvu on kuitenkin välttämätöntä kytkeä irti luonnonvarojen ylikulutuksesta, Hyrkkö selventää.

Poimintoja videosisällöistämme

– Suomi on kitkuttanut pitkään niukan tai olemattoman kasvun oloissa. Emme myöskään varmuudella tiedä, missä määrin talouskasvua on mahdollista ylläpitää planetaarisissa rajoissa. Siksi linjasimme jo pari vuotta sitten talouspoliittisessa ohjelmassamme, että hyvinvointivaltion tulevaisuus tulee turvata kasvusta riippumatta. Sama linja toisin sanoin vahvistettiin viikonloppuna Reilun muutoksen ohjelmassa.

Hyrkkö sanoo ihmettelevänsä valtiovarainministerin ”haluttomuutta varautua erilaisiin tilanteisiin”.

– Aivan kuten kaikkien riskien, riippuvuuksien ja haavoittuvuuksien kohdalla, kaikkein vastuuttominta on jättää varautumatta ja sulkea silmänsä mahdollisilta seurauksilta. Riikka Purran mukaan vihreiden tulisi selittää linjaansa. Minusta selityksiä tulisi pikemminkin vaatia päänsä pensaaseen työntäviltä puolueilta, peräänkuuluttaa Hyrkkö.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Purra sanoi olevansa samaa mieltä, että talouskasvu ei saa perustua luonnonvarojen tai ihmisten riistoon. Hyrkkö ihmettelee, missä viipyvät valtiovarainministerin toimet kestävän kasvun jouduttamiseksi.

– Talouskasvun ja luonnonvarojen irtikytkentä edellyttää poliitikoilta rohkeutta uudistaa rakenteita ja esimerkiksi hinnoitella luonnonvarojen kulutusta nykyistä voimakkaammin. Talous saattaa joillain aloilla supistua, jotta toisaalla voi versota uutta, Hyrkkö sanoo.

LUE MYÖS:

Riikka Purra vihreille: Mistä rahat ilman talouskasvua?

Vihreiden linja hämmästyttää: Talouskasvu pitäisi lopettaa, kaikille perustulo