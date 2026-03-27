Riikka Purra: Julkisia menoja pitää leikata, jotta veroja voidaan laskea

Julkista taloutta pitää sopeuttaa menoleikkauksin, sillä veroissa ei ole korottamisen varaa. Asian nostaa esille valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) viestipalvelu X:ssä.

– Päinvastoin menoja pitäisi leikata myös verojen keventämisen mahdollistamiseksi.

Hän viittaa tuoreeseen Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tutkimukseen, jonka mukaan Suomen kireä tuloverotus kurittaa eniten pienituloisia palkansaajia. Osalla verot vievät palkasta niin suuren osan, että heillä on vaikeuksia selviytyä pakollisista menoista.

Pienituloisista verotusta pitää ankarana peräti 59 prosenttia. Kireä verotus herättääkin vastustusta vähiten tienaavien keskuudessa. Asenteet verotusta kohtaan muuttuvat sallivimmiksi suuremmilla tuloluokilla, vaikka heitä verotetaankin progression takia suhteessa enemmän.

Verkkouutiset kertoo kyselyn tuloksista tarkemmin tässä jutussa.

Suomen kireä tuloverotus nousee keskustelunaiheeksi säännöllisesti. Asiaan liittyy oleellisesti progressiivinen tuloverotus, jonka seurauksena tuloverotus muuttuu sitä kireämmäksi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat. Tämän takia esimerkiksi palkankorotuksesta puolet tai jopa enemmän voi mennä suoraan veroihin.

Tuloverotus on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna edelleen kireä, vaikka nykyinen hallitus on tehnytkin siihen kevennyksiä. Kevennysten taustalla on halu tehdä työnteosta entistä kannattavampaa. Kireä verotus tekee lisäksi suomalaisten kotitalouksien vaurastumisesta vaikeampaa kuin useissa muissa maissa.

EVA:n kyselyn tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.-20. lokakuuta 2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pois lukien Ahvenanmaa).

LUE MYÖS:

Kireä verotus kurittaa eniten pienituloisia