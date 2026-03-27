HS: Tere Sammallahtea epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Poliisi epäilee kokoomuksen kansanedustajaa Tere Sammallahtea kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, uutisoi Helsingin Sanomat.

Rikosepäily koskee HS:n mukaan Sammallahden julkaisua viestipalvelu X:ssä 6. heinäkuuta 2025.

Sammallahti kirjoitti julkaisussaan, että ”Näille raiskauskulttuureista tuleville pitäisi rajalla heristää puukkoa saatesanoilla: Jos rötöstelet, niin tiedät mitä tapahtuu”.

Julkaisunsa yhteydessä Sammallahti julkaisi linkin Iltalehden uutiseen eräästä käräjätuomiosta, jossa ulkomaalaistaustainen mies tuomittiin muun muassa 14-vuotiaaseen kohdistuneesta törkeästä lapsenraiskauksesta ja toinen ulkomaalaistaustainen mies toiseen uhriin kohdistuneesta lapsenraiskauksen yrityksestä.

Sammallahti kertoo HS:lle pitävänsä hyvänä, että rikosepäily tulee julkisuuteen, koska hän pyrkii puolueensa varapuheenjohtajaksi puoluekokouksessa kesäkuussa. Hän kertoo ilmoittaneensa rikosepäilystä kokoomuksen eduskuntaryhmälle ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajalle.

Sammallahti kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Katson olevani syytön. En maininnut mitään kiihottamislaissa mainittua kansanryhmää. Tuntuisi erikoiselta, että kyse voisi olla silloin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, hän kommentoi HS:lle.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi HS:lle, että rikosepäily on siirtynyt poliisilta syyteharkintaan.