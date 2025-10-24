Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Öljyterminaali Pietarissa syyskuussa. AFP / LEHTIKUVA / OLGA MALTSEVA

”Viesti myös Kiinalle” – Näin USA:n koventunutta Venäjä-linjaa arvioidaan

Yhdysvallat halusi nähdä, kuinka pitkälle Kiina on valmis tukemaan Kremliä, tutkija sanoo.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ulkopolitiikan asiantuntijan ja europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) avustajan Henri Vanhasen mukaan presidentti Donald Trumpin Venäjä-linjan koventamisen vaikutukset voivat olla merkittävät.

– Yhdysvallat iski suoraan Venäjän öljyvientiin, ja seurauksena Kiina ja Intia vetäytyvät. Tämä on ensimmäinen todellinen käänne Trumpin Venäjä-politiikassa, Vanhanen kommentoi X:ssä.

Yhdysvallat asetti keskiviikkona uusia pakotteita Venäjän öljysektorille.

– Heti perään Kiinan valtiolliset yhtiöt (PetroChina, Sinopec, CNOOC) ilmoittivat keskeyttävänsä venäläisen öljyn ostot. Myös Intia vähentää jyrkästi tuontiaan. Isku on välitön ja näkyvä, Vanhanen jatkaa.

Vanhanen toteaa, että kyse on taloudellisesta shokista: jopa kolmasosa Venäjän meriviennistä Kiinaan pysähtyy. Se tarkoittaa 250 000–500 000 tynnyriä päivässä.

– Kun öljy ei liiku, raha ei liiku. Venäjän sotatalouden happiputkea on kiristetty.

Päätöksen ajoitus on Vanhasen mukaan tarkkaan harkittu. Trump on viime viikkoina yrittänyt painostaa Ukrainaa ja Venäjää neuvottelupöytään. Budapestin tapaamista ei haluta kutsua koolle huvin vuoksi.

– Trump yritti porkkanaa, mutta Putin ei siihen tarttunut. Mutta tämä on myös viesti Kiinalle. Washington haluaa testata, kuinka pitkälle Peking on valmis menemään Venäjän tukemisessa. Kiinan nopea vetäytyminen kertoo, että se ei halua joutua toissijaisiin pakotteisiin, Vanhanen arvioi.

– Seuraukset voivat olla kauaskantoisia, jos pakotteet jatkuvat: Venäjän tulovirta laskee, Kiina ja Intia varovat askeleitaan, öljyn hinta nousee ja Lähi-idän sekä Yhdysvaltain energiatuottajat hyötyvät tilanteesta. Venäjä joutunee nyt etsimään ostajia Iranista ja Afrikasta, Vanhanen sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)