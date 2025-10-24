”Viesti myös Kiinalle” – Näin USA:n koventunutta Venäjä-linjaa arvioidaan

Ulkopolitiikan asiantuntijan ja europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) avustajan Henri Vanhasen mukaan presidentti Donald Trumpin Venäjä-linjan koventamisen vaikutukset voivat olla merkittävät.

– Yhdysvallat iski suoraan Venäjän öljyvientiin, ja seurauksena Kiina ja Intia vetäytyvät. Tämä on ensimmäinen todellinen käänne Trumpin Venäjä-politiikassa, Vanhanen kommentoi X:ssä.

Yhdysvallat asetti keskiviikkona uusia pakotteita Venäjän öljysektorille.

– Heti perään Kiinan valtiolliset yhtiöt (PetroChina, Sinopec, CNOOC) ilmoittivat keskeyttävänsä venäläisen öljyn ostot. Myös Intia vähentää jyrkästi tuontiaan. Isku on välitön ja näkyvä, Vanhanen jatkaa.

Vanhanen toteaa, että kyse on taloudellisesta shokista: jopa kolmasosa Venäjän meriviennistä Kiinaan pysähtyy. Se tarkoittaa 250 000–500 000 tynnyriä päivässä.

– Kun öljy ei liiku, raha ei liiku. Venäjän sotatalouden happiputkea on kiristetty.

Päätöksen ajoitus on Vanhasen mukaan tarkkaan harkittu. Trump on viime viikkoina yrittänyt painostaa Ukrainaa ja Venäjää neuvottelupöytään. Budapestin tapaamista ei haluta kutsua koolle huvin vuoksi.

– Trump yritti porkkanaa, mutta Putin ei siihen tarttunut. Mutta tämä on myös viesti Kiinalle. Washington haluaa testata, kuinka pitkälle Peking on valmis menemään Venäjän tukemisessa. Kiinan nopea vetäytyminen kertoo, että se ei halua joutua toissijaisiin pakotteisiin, Vanhanen arvioi.

– Seuraukset voivat olla kauaskantoisia, jos pakotteet jatkuvat: Venäjän tulovirta laskee, Kiina ja Intia varovat askeleitaan, öljyn hinta nousee ja Lähi-idän sekä Yhdysvaltain energiatuottajat hyötyvät tilanteesta. Venäjä joutunee nyt etsimään ostajia Iranista ja Afrikasta, Vanhanen sanoo.

