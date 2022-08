Videot osoittavat useita räjähdyksiä venäläislinjojen takana

Belgorodin alueella Timonovon kylässä 15 kilometrin päässä Ukrainan rajalta on tapahtunut torstaina 18. elokuuta tapahtunut ammusvaraston räjähdys, jonka syytä alueen kuvernöörin Vjatšeslav Gladkovin mukaan ”selvitetään”.

Gladkovin mukaan räjähdys on johtanut Timonovon ja Solotin kylien evakuoitiin, kertoo Newsweek. Lisäksi on räjähtänyt Belgorodin alueella Starij Oskolin sotilaslentokentällä.

Odessan sotilashallinnon johtajan eli kuvernöörin Serhei Bratšukin jakaman tiedon mukaan Ukraina on viimeisen vuorokauden aikana hävittänyt miehittäjän ammusvarastot Belgorodin lisäksi Ambrosivkassa Luhanskin alueella, Blahodatnessa ja Beryslavissa Hersonin alueella. Lisäksi on tuhottu tukikohdat Novo-Kahovkassa miehitetyllä Krimillä ja Luhanskin Kadiivkassa.

Täsmentämättä ovat vielä Krimille Belbekiin ja Kertšiin sekä Belgorodin alueelle Stari Oskoliin tehtyjen iskujen tulokset.

Krimin venäläisen miehityshallinnon neuvonantaja Oleg Krjutškov ilmoitti lakonisesti Telegramissa eilen iltayhdeksältä, että ”ilmatorjunta toimi Kertšissä eikä kaupunkiin tai siltaan kohdistu enää vaaraa”.

Explosions in Belgorod at the Stary Oskol military airfield. pic.twitter.com/4M86XRAdgj

Seems like there was a fresh explosion at the ammunition depot in Timonovo, #Belgorod moments ago…

Look at all those secondary explosions. TONS of ammo getting cooked off. pic.twitter.com/1lDyAFfQRl

— The Intel Crab (@IntelCrab) August 18, 2022